

EQS-Media / 16.03.2026 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID startet Crowdfinancing-Kampagne über Invesdor

Anleihen mit 9,5 % Festzins pro Jahr, Laufzeit 5 Jahre

Investment ab € 250 möglich

Verbreiterung der Investorenbasis

Erhöhung der Sichtbarkeit in einer relevanten Zielgruppe

Keine Eigenkapitalkomponente

Wels, 16.März 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) bietet Anleger:innen ab einem Betrag von lediglich € 250 die Möglichkeit, in elektronische Anleihen des Unternehmens zu investieren. Die Kampagne richtet sich gezielt an Kleinanleger:innen aus Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Finnland.

Hier geht es zur Investment-Website:https://bit.ly/dereploidpr

Philip Pauer, Gründer und CEO von REPLOID: “Mit dieser Crowdfinancing-Kampagne wollen wir eine Retail-Anlegerbasis in wichtigen Märkten Europas aufbauen und unsere Sichtbarkeit am Markt weiter erhöhen.“

Eine breit diversifizierte Investorenbasis trägt wesentlich zur Stabilität des Unternehmens bei. Durch die Platzierung über die führende europäische Impact-Investing-Plattform Invesdor gewinnt REPLOID zusätzliche Bekanntheit. Die Konditionen der Anleihe – ein Festzinssatz von 9,5 % pro Jahr bei einer Laufzeit von fünf Jahren – sind für diese Zwecke und Zielgruppen bewusst attraktiv gestaltet.

Philip Pauer ergänzt: „Wir geben Interessierten die Möglichkeit, in ein funktionierendes, wirtschaftlich attraktives Modell im Bereich Kreislaufwirtschaft zu investieren.“

Vor zwei Wochen wurde eine REPLOID-Anlage in Burghausen (Deutschland) in Betrieb genommen. Dort verarbeiten Fliegenlarven täglich rund 40 Tonnen organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie zu wertvollen Rohstoffen (Proteine, Fette und Insektenfrass). Weitere Anlagen sind im laufenden Geschäftsjahr geplant.

Die Erlöse aus der Crowdfinancing-Kampagne werden in Forschung und Entwicklung sowie in die weitere Expansion des Unternehmens fließen.

Zusätzliche Informationen zur Anlagemöglichkeit sowie eine Aufklärung zu den mit einem Investment verbundenen Risiken befinden sich auf der oben angeführten Website.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Finanzen

16.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2291806

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