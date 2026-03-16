ROUNDUP/Nach Brand am Flughafen Dubai: Flugverkehr läuft wieder an

dpa-AFX · Uhr
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DUBAI (dpa-AFX) - Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Am Vormittag durften dann wieder erste Flieger starten und landen, wie die Regierung auf X mitteilte. Zuvor hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht, es gab nach Behördenangaben keine Verletzten.

Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Airport dort

-normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist

wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion ohnehin massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan./jbz/DP/nas

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