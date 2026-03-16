Gegenseitige Drohnen-Großangriffe auf Moskau und Kiew

Kiew/Moskau, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Moskau ist nach staatlichen Angaben über das Wochenende mit Hunderten Drohnen aus der Ukraine angegriffen worden. Es sei der größte Angriff auf die russische Hauptstadt seit mindestens einem Jahr gewesen, teilten die Behörden mit. Die Flugabwehr habe eine ‌Welle von weitreichenden "Kamikaze"-Drohnen nach der anderen auf dem Weg in die Stadt abgefangen, berichteten russische Medien. Insgesamt seien binnen zwei Tagen etwa 250 der ⁠unbemannten Fluggeräte ⁠mit Kurs auf Moskau abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Am Montagvormittag wurden dann Kiew und das Umland mit Drohnen aus Russland angegriffen. Der Zeitpunkt war ungewöhnlich, denn normalerweise werden solche Angriffe nachts geflogen, da die Drohnen dann schwieriger abzuschießen sind. Zahlreiche Explosionen erschütterten die ukrainische Hauptstadt, Bewohner ‌flüchteten in Schutzräume. Trümmerteile schlugen nach Angaben von ‌Bürgermeister Vitali Klitschko unter anderem im Zentrum und in westlichen Vierteln ein. Berichte über etwaige Opfer lagen nicht vor.

Die ukrainische Luftwaffe fing nach Angaben eines Sprechers 194 ⁠von 211 russischen Drohnen ab. Auch wenn die meisten Fluggeräte somit zerstört werden ‌konnten, äußerte sich der Sprecher dennoch ⁠beunruhigt. Es habe sich um Drohnen unterschiedlicher Bauart gehandelt. Viele seien mit Kommunikationstechnologie ausgestattet gewesen, mit der sie ferngesteuert werden könnten. Eigentlich setzt Russland überwiegend programmierte Drohnen ein, die nicht mehr kontrolliert werden können, ‌sobald sie in der Luft sind.

Der ⁠Krieg in der Ukraine und nun ⁠auch der Iran-Krieg haben die Wirksamkeit vergleichsweise günstiger Drohnen verdeutlicht. Diese können weit entfernte Ziele – von Ölanlagen bis hin zu großen Ballungsräumen – zu einem Bruchteil der Kosten eines Kampfflugzeugs oder von Raketen angreifen. Russland attackiert die Ukraine im Zuge seines Angriffskriegs seit Jahren massiv mit Artillerie und Drohnen. Die Ukraine wiederum hat mit Sabotagetrupps und Drohnen tief in russischem Gebiet zugeschlagen. Dabei wurden russische Generäle getötet sowie Ölraffinerien und -pipelines getroffen.

(Bericht von ⁠Reuters, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)