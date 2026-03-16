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Stockers Börsencheck: Nahost-Konflikt – Ruhe bewahren trotz Volatilität

UniCredit · Uhr
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Wie stark belastet der Iran‑Konflikt die Finanzmärkte wirklich? Welche Bereiche könnten kurzfristig unter Druck geraten – wo eröffnen sich Chancen? Und wie schnell haben sich die Märkte in früheren geopolitischen Krisen erfahrungsgemäß erholt?

Diese Fragen greifen Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) in der neuen Folge von Stockers Börsencheck auf. Sie analysieren, wie geopolitische Schocks auf die Märkte wirken, welche Segmente besonders sensibel reagieren – und wo sich trotz erhöhter Volatilität konstruktive Perspektiven ableiten lassen.

In der aktuellen Ausgabe steht die Einordnung des Nahost-Konflikts im Mittelpunkt – und damit die Frage, warum Anleger:innen trotz der derzeitigen Marktturbulenzen einen kühlen Kopf bewahren sollten.

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Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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