TAGESVORSCHAU: Termine am 16. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. März

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen 08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen 10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung CHE: Tecan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 14:00 POL: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Empire State Bericht 3/26 14:15 USA: Industrieproduktion 2/26 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0. FRA: Handelsgespräche zwischen den USA und China in Frankreich US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer treffen den Vize-Ministerpräsidenten von China He Lifeng für Handels- und Wirtschaftsgespräche in Paris. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

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