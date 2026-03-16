TAGESVORSCHAU: Termine am 17. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. März

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk) 09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz 22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen 23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen USA: Qualcomm, Hauptversammlung USA: Nvidia, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Index 3/26 15:00 USA: Frühindikator 2/26 15:00 USA: Hausverkäufe 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland GBR: Morgan Stanley European Financials Conference in London (bis 18.3.26) u.a. mit Rede von Deutsche Bank CEO Christian Sewing (11.00 Uhr) sowie mit Rede von Commerzbank CEO Bettina Orlopp (13.00 Uhr) DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

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