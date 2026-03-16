Trump bestätigt Gespräche mit Kuba - Einigung "ziemlich bald" möglich

An Bord ⁠der Air Force One, 16. Mrz (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine baldige Einigung mit Kuba oder andere Maßnahmen in Aussicht gestellt. "Kuba will auch einen Deal machen, und ‌ich denke, wir werden ziemlich bald entweder einen Deal machen oder tun, was auch immer wir tun müssen", ⁠sagte Trump ⁠am Sonntag vor Reportern an Bord der Air Force One. Man spreche mit Kuba, werde sich jedoch zuerst um den Iran kümmern. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hatte am Freitag erklärt, sein Land habe ‌Gespräche mit den USA aufgenommen. "Ziel dieser ‌Gespräche ist es, durch Dialog Lösungen für die bilateralen Differenzen zu finden, die wir zwischen den beiden Nationen haben", sagte ⁠Díaz-Canel in einem im Staatsfernsehen ausgestrahlten Video. Kuba befindet ‌sich in einer der schwersten ⁠Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten, die durch Engpässe bei Ölimporten noch verschärft wird.

Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, Kuba stehe kurz vor dem Zusammenbruch ‌oder sei bestrebt, eine ⁠Vereinbarung mit den USA zu ⁠treffen. Trotz der wiederaufgenommenen Kontakte bestehen erhebliche Differenzen zwischen den beiden Regierungen. Vertreter der US-Regierung haben angedeutet, dass eine Lockerung des Drucks wahrscheinlich von politischen und wirtschaftlichen Zugeständnissen Havannas abhänge. Die kubanische Führung besteht jedoch darauf, dass die Verhandlungen die Unabhängigkeit der Insel respektieren müssten.

(Bericht von Jarrett Renshaw, geschrieben von Alexandra ⁠Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)