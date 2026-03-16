Videoanalyse 16.03.2026
Übernahmefantasie treibt Commerzbank-Aktie an
onvista · Uhr
Die Commerzbank ist zum Wochenstart der stärkste Wert im Dax und legt deutlich zu. Hintergrund ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der italienischen Unicredit.
Martin analysiert die aktuelle Situation.
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