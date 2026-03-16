Videoanalyse 16.03.2026

Übernahmefantasie treibt Commerzbank-Aktie an

onvista · Uhr
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Die Commerzbank ist zum Wochenstart der stärkste Wert im Dax und legt deutlich zu. Hintergrund ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der italienischen Unicredit.

Martin analysiert die aktuelle Situation.

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