Umfrage: Schweizer Notenbank hält bis Ende 2026 an Nullzins fest

Zürich, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird ihren Leitzins einer Umfrage zufolge voraussichtlich bis Ende 2026 nicht antasten. Fast alle der 29 von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Währungshüter den Satz bei ihrer Sitzung am Donnerstag bei null Prozent belassen werden. Auch für ‌den weiteren Jahresverlauf sind sich die Experten weitgehend einig: 28 der 29 Befragten rechnen damit, dass die Zinsen bis 2026 unverändert bleiben. An den Terminmärkten wird dagegen bereits auf ⁠eine Zinsanhebung ⁠bis Dezember gewettet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken bereitet der SNB der jüngste weltweite Ölpreisanstieg weniger Sorgen. Zwar hat sich Rohöl seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar um rund 50 Prozent verteuert. Die Schweiz ist jedoch durch ihre starke Währung besser vor importierter Inflation geschützt. Der Franken hat seit Ausbruch des Konflikts ‌fast zwei Prozent zum Euro zugelegt, weil Anleger in ‌unsicheren Zeiten verstärkt in die als "sicherer Hafen" geltende Währung flüchten.

Um eine weitere, für die Exportwirtschaft schädliche Aufwertung des Franken zu verhindern, dürften die Währungshüter Experten zufolge vor allem am Devisenmarkt intervenieren. Eine ⁠Rückkehr zu Negativzinsen gilt als unwahrscheinlich. "Für die SNB ist die starke Aufwertung des Franken die ‌unmittelbarste Sorge", sagte Sophie Altermatt, Ökonomin bei der ⁠Bank Julius Bär. Devisenmarktinterventionen seien das wichtigste Instrument, um den Höhenflug der Währung zu bremsen. Auch Nikolay Markov von Pictet Asset Management betonte, die Hürde für Negativzinsen liege heute höher als bei der letzten Einführung im Jahr 2015.

Die Inflation ‌in der Schweiz dürfte mit prognostizierten 0,4 ⁠Prozent in diesem und 0,7 Prozent im ⁠kommenden Jahr innerhalb des Zielbereichs der SNB von null bis zwei Prozent bleiben. Der Einfluss der Energiepreise auf die Inflation dürfte in der Schweiz moderat sein, erklärte Andrew Kenningham von Capital Economics. Der starke Franken dämpfe den Preisdruck, weshalb die Hürde für Zinserhöhungen bei der SNB höher liege als bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Kehrseite ist jedoch die Belastung für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft, die bereits unter erhöhten US-Zöllen leidet. Für dieses Jahr erwarten die Experten nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent.

(Bericht von ⁠Indradip Ghosh; Umfrage von Reshma Ann Samuel; geschrieben von Oliver HirtRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)