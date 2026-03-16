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Uneinheitlicher Wochenauftakt an den Börsen

UniCredit · Uhr
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Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt weiter verhalten. Der DAX bewegt sich am Vormittag leicht unter dem vorherigen Niveau, auch der Euro Stoxx 50 gibt moderat nach. Demgegenüber präsentieren sich die US‑Börsen fester. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit klaren Zugewinnen. Insgesamt bleibt das Bild uneinheitlich.

Makroökonomischer Überblick

Das dominierende Thema bleibt der Krieg im Nahen Osten. Am heutigen Montag hat US‑Präsident Donald Trump die Nato‑Verbündeten erneut aufgefordert, sich an der Sicherung der Öltransporte durch die strategisch wichtige Straße von Hormus zu beteiligen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist infolge des Konflikts stark eingeschränkt, was die Energieversorgung und damit auch die Inflationsperspektiven belastet. Entsprechend richten sich die Blicke der Märkte weniger auf klassische Konjunkturdaten als auf jede neue politische oder militärische Entwicklung in der Region.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Hypoport

Nach einem starken Handelsstart mit einem Kursplus von knapp zehn Prozent wurde der anfängliche Anstieg im Tagesverlauf komplett abverkauft. Der Finanzdienstleister hat heute bekräftigt, seine Profitabilität bis Ende des Jahrzehnts deutlich steigern zu wollen. Konkret stellt das Management eine Verdopplung der Ebit‑Rohertragsmarge bis 2029 in Aussicht. Nach den Belastungen der vergangenen Jahre durch das Zinsumfeld werten Anleger die Aussagen als Signal für operative Normalisierung und Skaleneffekte im Plattformgeschäft.
Bayer
Die Aktien von Bayer zählen am Montag zu den auffälligsten Gewinnern im DAX und legen spürbar zu. Rückenwind kommt aus dem Pharmageschäft sowie von neuen Zuversichtssignalen im Umgang mit den seit Jahren belastenden Glyphosat‑Rechtsstreitigkeiten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN4TWS 4,16 74,89211 USD 16,01 Open End
X-DAX® Bull UG113A 16,25 21830,438951 Punkte 14,38 Open End
DAX® Bear UG34TJ 35,20 26943,002777 Punkte 6,61 Open End
S&P 500 Bear UN2Z2A 14,03 8264,647424 Punkte 4,18 Open End
X-DAX® Bear UN5JBN 8,90 24295,074092 Punkte 26,42 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Put UG2DSC 6,92 24000,00 Punkte -24,98 20.03.2026
Vonovia SE Put UG7G97 2,13 20,00 EUR -3,16 16.06.2027
Münchener Rück AG Call UG6M8X 0,93 570,00 EUR 14,44 17.06.2026
ING Groep N.V. Call UG9ZMG 0,36 27,805532 EUR 9,44 16.09.2026
Eli Lilly & Co. Call HD4LBU 1,14 1300,00 USD 10,02 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Elmos Semiconductor SE Long UN57XM 9,46 70,357451 EUR 2 Open End
DAX® Long UG6H8P 3,23 18766,609124 Punkte 5 Open End
Deutsche Lufthansa AG Long HD61GM 4,97 5,707912 EUR 4 Open End
Alphabet Inc. (C Shares) Long UN202Z 8,41 150,874701 USD 2 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR9 1,12 316,665756 USD 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 10:25 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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DAX

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