Unicredit gibt Übernahmeangebot für Commerzbank ab

Die italienische Großbank Unicredit will ein Übernahmeangebot für die Commerzbank abgeben. Das kündigte die Bank am Montagmorgen in einer Pflichtmitteilung an.

Commerzbank-Aktionäre sollen je Commerzbank-Aktie 0,485 Aktien der Unicredit erhalten. Das entspräche zum aktuellen Kurs der Unicredit-Aktie vor Ankündigung des Angebots (63,52 Euro) einer Bewertung von 30,81 Euro je Commerzbank-Aktie.

Die Aktie des Dax-Konzerns war am Freitag mit einem Schlusskurs von 29,59 Euro ins Wochenende gegangen. Im frühen Handel auf Tradegate notiert die Aktie inzwischen etwa auf dem Niveau des Angebotspreises vier Prozent im Plus.

Die Unicredit ist mit 26 Prozent bereits die größte Anteilseignerin der Commerzbank und hält darüber hinaus Derivate, die ihr weitere 3,97 Prozent der Aktien sichern. Der Einstieg und sukzessive Aufbau der Position hatte große Aufmerksamkeit und eine Debatte um die Unabhängigkeit der Commerzbank ausgelöst.

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Anmerkung: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Unicredit habe das Übernahmeangebot bereits abgegeben. Korrekt ist, dass sie das Übernahmeangebot angekündigt hat. Wir haben den Text entsprechend angepasst.