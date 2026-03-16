Italienische Großbank will Dax-Konzern kaufen

Unicredit gibt Übernahmeangebot für Commerzbank ab

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Quelle: monticello/Shutterstock.com

Die italienische Großbank Unicredit will ein Übernahmeangebot für die Commerzbank abgeben. Das kündigte die Bank am Montagmorgen in einer Pflichtmitteilung an.

Commerzbank-Aktionäre sollen je Commerzbank-Aktie 0,485 Aktien der Unicredit erhalten. Das entspräche zum aktuellen Kurs der Unicredit-Aktie vor Ankündigung des Angebots (63,52 Euro) einer Bewertung von 30,81 Euro je Commerzbank-Aktie. 

Die Aktie des Dax-Konzerns war am Freitag mit einem Schlusskurs von 29,59 Euro ins Wochenende gegangen. Im frühen Handel auf Tradegate notiert die Aktie inzwischen etwa auf dem Niveau des Angebotspreises vier Prozent im Plus. 

Die Unicredit ist mit 26 Prozent bereits die größte Anteilseignerin der Commerzbank und hält darüber hinaus Derivate, die ihr weitere 3,97 Prozent der Aktien sichern. Der Einstieg und sukzessive Aufbau der Position hatte große Aufmerksamkeit und eine Debatte um die Unabhängigkeit der Commerzbank ausgelöst. 

Mehr zum Thema Übernahmen: Worauf Aktionäre in Übernahmesituationen achten sollten, erfährst du hier.

Anmerkung: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Unicredit habe das Übernahmeangebot bereits abgegeben. Korrekt ist, dass sie das Übernahmeangebot angekündigt hat. Wir haben den Text entsprechend angepasst.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Commerzbank
UniCredit
D
DAX (Kursindex)
Tradegate

Das könnte dich auch interessieren

Drei Fragen an Bernecker
Zeit für Nachkäufe? Wie sehen Sie VW? Steigt die Inflation?13. März · onvista
Zeit für Nachkäufe? Wie sehen Sie VW? Steigt die Inflation?
Vorbörse 16.03.2026
Dax zum Start leicht höher erwartetheute, 07:21 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 13.03.2026
Dax fällt im frühen Handel – Ölpreis weiter über 100 Dollar13. März · onvista
Dax fällt im frühen Handel – Ölpreis weiter über 100 Dollar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibegestern, 19:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?gestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News