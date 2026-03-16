Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

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Finanzbranche

Frankfurt/Mailand (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit will die Commerzbank kaufen. Sie legt ein offizielles Übernahmeangebot für den Dax-Konzern vor, wie die Unicredit in Mailand mitteilt.

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