UniCredit will Commerzbank an den Verhandlungstisch zwingen

- von Alexander Hübner und ⁠Valentina Za

Mailand/München, 16. Mrz (Reuters) - Mit einem offiziellen Übernahmeangebot für die Commerzbank will die italienische UniCredit das Frankfurter Geldhaus an den Verhandlungstisch bringen. "Unsere Botschaft an die Commerzbank ist: Es ist an der Zeit zu reden", sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel am Montag in einer Telefonkonferenz. Das freiwillige Angebot, bei dem die Mailänder Großbank nur eigene Aktien offeriert, bewertet die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro. Er strebe einen "konstruktiven Dialog" auch mit anderen Commerzbank-Aktionären an, sagte Orcel. "Wir sind absolut offen dafür, Lösungen in Gesprächen mit der deutschen Politik zu finden, die alle glücklich machen." Doch der ehemalige Investmentbanker stößt damit vorerst auf taube Ohren.

Die Bundesregierung hält ‌noch gut zwölf Prozent an der Commerzbank und lehnt - wie der Commerzbank-Vorstand unter Bettina Orlopp - einen Verkauf der Bank ab. Daran habe sich nichts geändert, machten beide klar: Die überraschende Offerte sei keine Basis für Gespräche, nachdem UniCredit darin nichts dazu sage, weshalb eine Fusion wertstiftend sein sollte. "Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf ⁠Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt", sagte ⁠Orlopp. Ein Sprecher von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bezeichnete den neuen Vorstoß als feindlich: "Wir setzen auf die Eigenständigkeit der Commerzbank."

Betriebsratschef Sascha Uebel nannte das Vorgehen Orcels im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur "die nächste Stufe der Unverschämtheit" und kündigte den Widerstand der Belegschaft an. "Orcel handelt weiterhin unkalkulierbar und spielt mit dem Vertrauen der Beschäftigten, aber auch der gesamten deutschen Wirtschaft", erklärte Christoph Schmitz-Dethlefsen, der im Bundesvorstand der Gewerkschaft Verdi für Banken zuständig ist. Nach einer Fusion sei ein Kahlschlag bei der Commerzbank zu befürchten.

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte dagegen, man müsse die Offerte ergebnisoffen prüfen. "Maßstab für uns ist und bleibt, dass der europäische Finanzplatz Frankfurt am Main, Europas Nummer eins, gestärkt und nicht geschwächt wird." Die Commerzbank hat vor allem große Bedeutung als Finanzierer des deutschen Mittelstandes. "Sollte es die Commerzbank schaffen, ‌ihre Selbstständigkeit zu bewahren, wäre dies aus Sicht des Mittelstands vorteilhaft", sagte der Chefvolkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Hans-Jürgen ‌Völz, zu Reuters. Je mehr Wettbewerb, desto besser sei das Kreditangebot für die Unternehmen.

ANALYSTEN: EIN KLUGER SCHACHZUG

Die Übernahmeofferte ist laut Orcel so gestaltet, dass die Italiener damit die 30-Prozent-Schwelle überschreiten und damit anschließend - etwa ab Anfang 2027 - freie Hand haben, weitere Commerzbank-Aktien am Markt zu kaufen und damit die Beteiligung weiter aufzustocken. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir damit die Kontrolle übernehmen", sagte er.

"Ein kluger Schachzug", schrieben die Analysten von Citi. Aber ⁠es gebe weiterhin große Hindernisse auf dem Weg zu einer vollständigen Übernahme. Die Fondsgesellschaft Union Investment empfahl der Commerzbank, einen "konstruktiven Dialog" mit Orcel aufzunehmen. "Was dann dabei rauskommt, werden wir sehen", sagte Fondsmanagerin ‌Alexandra Annecke.

An Orcels Ziel, die Commerzbank zu schlucken, hat sich aber nichts geändert. "Wir glauben an Deutschland, wir ⁠glauben an den Mittelstand, und wir lieben Polen", sagte er. UniCredit ist mit der Münchner HypoVereinsbank bereits in Deutschland vertreten und hat diese in den vergangenen Jahren mit einem radikalen Schrumpfkurs profitabel gemacht. "Europa braucht größere und stärkere Banken", sagte Orcel. Deutschland tue es nicht gut, dass sein Bankensystem so fragmentiert sei. Er räumte aber ein, seine Ansicht werde nicht von allen geteilt. Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), forderte den Bund auf, eine Übernahme der Commerzbank nicht zu blockieren. "Sie ist ein wichtiger Schritt hin ‌zu einer Spar- und Investitionsunion, die nicht an nationalen Grenzen Halt macht."

UniCredit will den Commerzbank-Aktionären rund 0,485 eigene ⁠Aktien bieten, das waren am Montagmorgen 30,80 Euro je Aktie, vier Prozent mehr ⁠als der Schlusskurs vom Freitag. Am Montag legte sie sieben Prozent auf 31,68 Euro zu, UniCredit-Papiere gaben leicht nach. "Das Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre", monierte Commerzbank-Chefin Orlopp. UniCredit hat erst seit einigen Wochen gesetzlich die Möglichkeit, ein Übernahmeangebot in eigenen Aktien und nicht in bar zu machen. Europäische Bankenaktien hatten angesichts des Iran-Kriegs und der befürchteten Folgen zuletzt deutlich nachgegeben.

Die Offerte soll Anfang Mai offiziell vorgelegt werden, wenn die Aktionäre von UniCredit in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Mai grünes Licht dafür gegeben haben. Sie läuft dann vier Wochen. Das gebe den Parteien rund drei Monate Zeit für Verhandlungen, sagte Orcel. "Wir werden sehen, wohin uns das bringt." Ihm gehe es darum, einen Konsens zu finden und das Hin und Her der vergangenen Monate zu beenden, um nicht "in Feindseligkeit und Aggression abzurutschen", formulierte Orcel.

BUND VERHALF UNICREDIT ERST ZUM EINSTIEG BEI COMMERZBANK

Ein verunglückter Verkauf von Commerzbank-Aktien durch die Bundesregierung hatte UniCredit vor eineinhalb Jahren erst zum Einstieg bei dem Frankfurter Geldhaus verholfen. Seither haben die Italiener nach und nach aufgestockt. Derzeit halten sie direkt 26 Prozent an der Commerzbank und haben über Derivate Zugriff auf weitere ⁠knapp vier Prozent. Mit der freiwilligen Offerte vermeidet er ein Pflichtangebot, das voraussichtlich höher ausfallen würde und in bar bezahlt werden müsste. Ein solches Angebot wäre fällig, wenn die Italiener die 30-Prozent-Schwelle überschreiten - etwa durch den Einzug zurückgekaufter Commerzbank-Aktien.

(Mitarbeit: Andreas Rinke, Christian Krämer, Tom Sims, Klaus Lauer und Rene Wagner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)