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Veränderungen im Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe



16.03.2026 / 07:02 CET/CEST





Zürich, 16. März 2026 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute bekannt, dass Olga Zoutendijk beschlossen hat, sich an der nächsten Generalversammlung (GV) am 9. April 2026 nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zu stellen. Sie wird daher zu diesem Zeitpunkt vom Verwaltungsrat zurücktreten.

Noel Quinn, Verwaltungsratspräsident der Julius Bär Gruppe, sagt: «Ich danke Olga Zoutendijk sehr für ihre bedeutenden und wertvollen Beiträge für Julius Bär in den letzten sieben Jahren. Olga Zoutendijk war seit ihrem Eintritt in den Verwaltungsrat ein geschätztes Mitglied des Audit Committee und des Governance & Risk Committee. Sie hat in dieser Zeit massgeblich zu zahlreichen konstruktiven Debatten beigetragen. Nachdem nun für Julius Bär eine zweijährige Übergangsphase zu Ende gegangen ist und sich das Unternehmen in einer gestärkten Position befindet, sieht Olga Zoutendijk den richtigen Zeitpunkt für ihren Rücktritt an unserer GV 2026 gekommen.»

«Anfang Februar haben wir angekündigt, dass Urban Angehrn an der GV 2026 als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen wird. Ich freue mich, heute mitteilen zu können, dass wir Colin Bell als ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates zur Wahl an der GV 2026 nominieren werden.»

Colin Bell ist eine vielseitig qualifizierte Führungspersönlichkeit aus der Bankenbranche. Er verfügt über umfassende Erfahrung in Unternehmensführung sowie ausgezeichnete Fachkenntnisse in den Bereichen Geldwäschereiprävention, Financial Crime Compliance und Non-Financial Risk. Hinzu kommen spezifisches technisches Know-how und geopolitische Kenntnisse. Er hat vor kurzem seine Exekutivkarriere beendet, um Beratungsaufgaben und einzelne Verwaltungsratsmandate anzunehmen. Durch seine früheren Tätigkeiten als Group Chief Compliance Officer bei HSBC sowie Group Chief Compliance Officer und Head Non-Financial Risk bei UBS versteht Colin Bell, wie eine branchenkonforme Compliance-Funktion betrieben wird. Er hat sowohl bei HSBC als auch bei UBS wichtige und komplexe Transformationsprogramme zur Verbesserung von Richtlinien und Systemen geleitet. Colin Bell verfügt über ein gutes Netzwerk zu wichtigen Aufsichtsbehörden bei der Financial Conduct Authority, Prudential Regulation Authority und der Europäischen Zentralbank; zudem arbeitete er in seiner Funktion als Group Chief Compliance Officer und Head Non-Financial Risk bei UBS eng mit der FINMA zusammen. Des Weiteren leitete Colin die europäischen Aktivitäten und die non-ring-fenced Bankgeschäfte der HSBC als CEO HSBC Europe und CEO HSBC Bank plc.

Noel Quinn sagt: «Ich freue mich sehr darauf, Colin Bell im Verwaltungsrat willkommen zu heissen. Er verfügt über weitreichende Erfahrung und wird mit seinen beim Aufbau und bei der Umsetzung anspruchsvoller Compliance-Programme erworbenen Fähigkeiten sowie mit seinen bedeutenden Kompetenzen im Bereich der Unternehmens- und Technologietransformation wichtige Beiträge leisten.»

Aufgrund der vorgeschlagenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates, die an der bevorstehenden GV vorgebracht werden, wird die Julius Bär Gruppe ihre hinsichtlich Geschlechterdiversität selbst gesetzten Ziele und entsprechende Vorgaben bedauerlicherweise vorerst nicht erreichen. Der Verwaltungsrat ist aktiv mit der Suche und Auswahl hochqualifizierter Kandidatinnen befasst, die die Expertise des Verwaltungsrates weiter stärken und dessen Bekenntnis zu Diversität unterstützen. Der Verwaltungsrat wird den Aktionären zu gegebener Zeit, vorzugsweise noch vor der nächsten ordentlichen GV 2027, geeignete Nominierungen vorschlagen.

Weitere Einzelheiten zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Komitees werden mit der Einladung zur GV bekannt gegeben, die im März veröffentlicht wird.

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Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

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