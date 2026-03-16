Verdi: Eigenständigkeit für Commerzbank bleibt bessere Alternative

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Frankfurt, ⁠16. Mrz (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi lehnt eine Übernahme der Commerzbank durch UniCredit aus Arbeitnehmersicht ‌weiter ab. "Mit Blick auf die Arbeitsplätze bei Commerzbank und UniCredit halten ⁠wir ⁠die Eigenständigkeit beider Häuser für die bessere Alternative", erklärte Gewerkschaftssekretär Kevin Voß, der auch im Aufsichtsrat der ‌Commerzbank sitzt, am Montag ‌in Berlin. "Auch das angekündigte Übernahmeangebot ändert an dieser Auffassung ⁠nichts."

Die italienische Großbank UniCredit hatte am ‌Montag ein ⁠Übernahmeangebot für die Commerzbank in eigenen Aktien angekündigt, um die 30-Prozent-Hürde zu überspringen und ‌die ⁠Commerzbank-Führung und die Bundesregierung ⁠zu Verhandlungen zu springen. UniCredit gehört in Deutschland bereits die Münchner HypoVereinsbank.

(Bericht von Tom SimsGeschrieben von Alexander Hübner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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