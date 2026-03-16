Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreik am BER auf
dpa-AFX · Uhr
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER aufgerufen. Welche Auswirkungen das auf den Flugbetrieb haben wird, ist noch offen./maa/DP/nas
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