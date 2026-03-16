Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreik am Flughafen BER auf

Berlin, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Reisende müssen sich am Berliner Flughafen BER am Mittwoch auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten am Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. ‌Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt mit der Arbeitgeberseite. Verdi wirft dem Betreiber des Hauptstadt-Airports eine Blockadehaltung vor und ⁠lehnt dessen ⁠jüngstes Angebot ab. Es dürfte zu Flugausfällen und Verspätungen kommen.

Die Arbeitgeber hatten laut Verdi in der zweiten Verhandlungsrunde eine Lohnerhöhung in mehreren Schritten bei einer Laufzeit bis Ende 2028 angeboten. Demnach soll es bis ‌Juni eine Nullrunde geben, gefolgt von ‌einem Plus von einem Prozent ab Juli 2026, 1,5 Prozent ab Juli 2027 und einem weiteren Prozent ab Mai 2028. "Das ⁠ist kein ernsthaftes Angebot, sondern eine Provokation am Verhandlungstisch", ‌erklärte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Das ⁠Angebot ergebe insgesamt gerechnet nur rund ein Prozent Lohnsteigerung pro Jahr und bedeute für die Beschäftigten angesichts der Preisentwicklung einen deutlichen Reallohnverlust.

Der Streik sei ‌eine direkte Konsequenz der ⁠Weigerungshaltung der Arbeitgeber, ein verhandlungsfähiges ⁠Angebot vorzulegen, teilte die Gewerkschaft weiter mit. "Die Beschäftigten am BER halten den Flughafenbetrieb täglich am Laufen. Sie verdienen Respekt – und einen Tarifabschluss, der ihre Arbeit anerkennt", sagte Rößler. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 25. März angesetzt. Verdi erwarte bis dahin ein deutlich verbessertes Angebot.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)