Verspätungen kosten Deutsche Bahn 156 Millionen Euro an Entschädigungen

Berlin, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr wegen zahlreicher Verspätungen und Zugausfälle 156,1 Millionen Euro an Entschädigungen an ihre Kunden gezahlt. Das sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson der "Süddeutschen Zeitung". Die Summe habe sich damit gegenüber dem Jahr 2019 verdreifacht, sei jedoch um rund 41 Millionen Euro ‌niedriger als 2024. "Wir gehen davon aus, dass das auch daran liegt, dass es im vergangenen Jahr keine großen Sonderereignisse wie Streiks gab", sagte Peterson. Trotzdem seien die Ausgaben ⁠für die ⁠Bahn eine große finanzielle Belastung.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Freitag berichtet, dass der Fernverkehr den Staatskonzern 2025 tief in die roten Zahlen gedrückt hat. Die andauernden Streckensanierungen mit ihren Folgen für den Fernverkehr hätten eine Abschreibung von 1,4 Milliarden Euro auf den Wert der Sparte nötig gemacht, sagten mit den Zahlen vertraute Personen. Das geplante Wachstum dort ‌könne auch wegen der chronischen Unpünktlichkeit so nicht umgesetzt ‌werden. Unter dem Strich liegt das Minus der Bahn für 2025 demnach bei insgesamt 2,3 Milliarden Euro und damit noch höher als 2024 (minus 1,8 Milliarden Euro). Dabei konnte der hochverschuldete Konzern ⁠im rein operativen Geschäft, dem Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit), mit einem Plus von 300 ‌Millionen Euro sogar besser abschneiden als zuletzt erwartet. ⁠2024 hatte es hier noch einen Betriebsverlust von über 300 Millionen Euro gegeben.

"Die vielen Baustellen und Störungen sind für uns sehr herausfordernd", sagte Peterson. Eine mehrwöchige Sperrung bedeute Umsatzeinbrüche "im ein- oder sogar zweistelligen Millionenbereich". Das Deutschlandticket habe die Lage ‌verschärft. "Das hat uns 15 Millionen Fahrgäste aus ⁠den Zügen gezogen." Die Auslastung der Fernzüge ⁠sei 2025 auf 48 Prozent gesunken. "Vor Corona waren wir bei 56 Prozent, und ja, da wollen wir wieder hinkommen", fügte Peterson hinzu.

"Die Infrastruktur ist einfach in einem desolaten Zustand", so Peterson. "Und dieses Jahr haben wir noch mal 2000 mehr Baustellen als 2025, 28.000 sind es insgesamt." 80 bis 90 Prozent der Verspätungen seien auf die Infrastruktur zurückzuführen. Mit Blick auf den Fernverkehr sagte Peterson, das Ebit sei 2025 um mehr als 100 Millionen Euro verbessert worden, "obwohl wir fast 300 Millionen Euro mehr für ⁠Trassenpreise zahlen mussten".

(Bericht von Alexandra Falk und Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)