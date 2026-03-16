WDH: Bedrohung für den Weltraum? Israel zerstört Anlage in Teheran

(Wiederholung: Der 2. Satz des 2. Absatzes wurde neu formuliert.)

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei Angriffen auf Ziele in Teheran hat Israels Luftwaffe Armeeangaben zufolge eine Anlage ins Visier genommen und zerstört, in der der Iran Fähigkeiten für Angriffe auf Satelliten im Weltraum entwickelt haben soll. Die von Irans Regierung genutzte Einrichtung sei deshalb "eine Bedrohung für Israels Satelliten sowie Weltraumressourcen anderer Länder" gewesen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Über sein eigenes Raumfahrtprogramm hatte Teheran in der Vergangenheit erklärt, dass es keinerlei militärische Ziele verfolge. Da es jedoch faktisch von den iranischen Revolutionsgarden kontrolliert wird, gibt es international Zweifel an dieser Darstellung.

Israels Armee warf dem Land nun vor, seit Jahren "erhebliche Mittel in die Entwicklung seiner Fähigkeiten zur Kriegsführung im Weltraum" zu investieren. Teheran wolle auf diese Weise die regionale und internationale Stabilität untergraben. Das israelische Militär sprach von einem "bedeutenden Schlag im Herzen Teherans".

Auf dem getroffenen Gelände wurde den Angaben zufolge auch der Satellit "Chamran-1" entwickelt, den der Iran im Herbst 2024 in die Erdumlaufbahn brachte. Laut dem Land handelte es sich auch dabei um einen Forschungssatelliten mit ausschließlich wissenschaftlichen Zielen. Die Islamische Republik hat bereits öfter Satelliten in den Weltraum befördert, um eigenen Angaben zufolge Daten über Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft zu gewinnen./cir/DP/men