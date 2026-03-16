WDH/Eon: Zahl der Cyberangriffe hat massiv zugenommen

dpa-AFX · Uhr
Cybersecurity
Artikel teilen:

(Im zweiten Satz wurde ein Tippfehler im Wort Netzinfrastruktur entfernt.)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon sieht eine zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf seine Energienetze. Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastruktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König am Montag im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu von vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.

Der Manager verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung eines digitalisierten Stromnetzes, sowie die eigenen Bemühungen, die Sicherheit zu gewährleisten. Dafür arbeite Eon, wie viele andere Unternehmen, etwa auch mit externen Dienstleistern zusammen, um Angriffe zu simulieren und sich dagegen zu wappnen.

Eon ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Dem Unternehmen gehört rund ein Drittel dieses Netzes, das alle Spannungsebenen unterhalb des Übertragungsnetzes umfasst./lew/err/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON

Das könnte dich auch interessieren

Energiekonzern
Tägliche Cyberangriffe auf Eon zugenommenheute, 13:34 Uhr · dpa-AFX
Tägliche Cyberangriffe auf Eon zugenommen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibegestern, 19:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?gestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News