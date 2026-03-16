Zins-Offensive bei Scalable Capital: 2,5 % aufs Tagesgeld

Das Wichtigste in Kürze Scalable Capital* bietet seit dem 16. März 2026 für Neu- und Bestandskunden 2,5 % Zinsen p. a. auf Tagesgeld .

. Das Angebot ist nicht zeitlich befristet, der Zinssatz ist jedoch variabel .

. Voraussetzung ist ein Depot beim Broker Scalable Capital*.

Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben und gelten für unbegrenzte Beträge.

Im PRIME+-Broker kann durch Verteilung auf mehrere Banken eine höhere Einlagensicherung entstehen.

Scalable Capital startet Tagesgeld mit 2,5 % Zinsen

Der Neobroker Scalable Capital* erweitert sein Angebot und bietet nun ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5 % Zinsen pro Jahr auf Guthaben. Die Verzinsung gilt sowohl für neue als auch für bestehende Kunden.

Im Unterschied zu klassischen Tagesgeldkonten handelt es sich jedoch nicht um ein eigenständiges Sparprodukt. Wer das Angebot nutzen möchte, benötigt ein Depot bei Scalable Capital*. Das Tagesgeldkonto dient vor allem dazu, freie Liquidität im Depot zu parken und gleichzeitig zu verzinsen.

Keine kurzfristige Aktion – Zinsen gelten bis auf Weiteres

Viele Banken locken beim Tagesgeld mit kurzfristigen Aktionszinsen, die nach wenigen Monaten deutlich sinken. Scalable verfolgt hier einen anderen Ansatz:

2,5 % Zinsen p. a. gelten für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen.

Die Verzinsung ist nicht auf wenige Monate begrenzt.

Der Zinssatz ist variabel und kann sich je nach Marktzins verändern.

Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, wodurch ein zusätzlicher Zinseszinseffekt entstehen kann.

Depot und Tagesgeld kombiniert

Das Angebot unterscheidet sich von klassischen Tagesgeldkonten vor allem dadurch, dass es Teil eines Brokerage-Modells ist.

Das bedeutet:

Anleger eröffnen zunächst ein Wertpapierdepot bei Scalable Capital*.

Das Tagesgeldkonto fungiert als Verrechnungskonto für nicht investiertes Guthaben.

Geld kann jederzeit zwischen Tagesgeld und Depot verschoben werden.

Für Anleger, die ohnehin über einen Broker handeln, kann diese Kombination praktisch sein. Liquidität bleibt flexibel verfügbar und wird gleichzeitig verzinst.

Einlagensicherung im PRIME+-Modell

Beim Thema Sicherheit unterscheidet Scalable* zwischen den verschiedenen Broker-Modellen.

Im PRIME+-Broker wird das Guthaben auf mehrere Partnerbanken verteilt. Dadurch kann sich eine mehrfache gesetzliche Einlagensicherung von jeweils bis zu 100.000 Euro pro Bank ergeben. Insgesamt kann die Absicherung so auf mehrere hunderttausend Euro anwachsen.

In anderen Broker-Varianten werden Gelder ebenfalls auf Banken oder teilweise auf Geldmarktfonds verteilt. Für Bankeinlagen gilt die gesetzliche Einlagensicherung, während bei Fonds und ETFs die üblichen Schutzmechanismen für Sondervermögen greifen.

Für wen sich das Angebot eignet

Das Tagesgeldangebot richtet sich vor allem an Anleger, die bereits ein Depot nutzen oder planen, eines zu eröffnen. Typische Einsatzmöglichkeiten sind:

Cash-Reserven parken und trotzdem Zinsen erhalten

Liquidität zwischen zwei Investments halten

kurzfristige Marktchancen abwarten

Wer ausschließlich sparen möchte und kein Depot benötigt, findet bei klassischen Banken teilweise noch höhere kurzfristige Aktionszinsen.

Fazit

Während der Dauerrivale Trade Republic* derzeit stabil auf den EZB-Leitzins von 2,0 % p.a. setzt, ziehtScalable Capital* mit seinem neuen Tagesgeld-Angebot von 2,5 % p.a. nun deutlich an der Konkurrenz vorbei und bietet damit einen der aktuell attraktivsten Zinssätze ohne Deckelung am Markt.