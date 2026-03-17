AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank zeitweise klar im Minus - ZEW und Sewing-Aussagen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung von Europas Bankenwerte ist am Dienstagvormittag wieder ins Stocken geraten. Der Dax gab sogar seine Zuwächse ab. Der Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg sah "tiefe Spuren" des Iran-Kriegs in den Konjunkturerwartungen des Forschungsinstituts ZEW. Sie tauchten entgegen der Erwartungen ins Minus.

Aktien der Deutschen Bank tauchten zeitweise sogar um 1,8 Prozent ab. Hier kamen Aussagen des Vorstandschefs Christian Sewing auf einer Konferenz hinzu. Der Iran-Krieg könne zum Rückschlag für die deutsche Wirtschaft werden, so der Manager. Seine Bank habe aber für 2026 und 2027 ohnehin vorsichtig geplant. Er sieht daher keinen Grund, an den Zielen zu rütteln, auch wenn im ersten Quartal kein oder kaum Wachstum erzielt werden dürfte./ag/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------