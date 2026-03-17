ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC
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