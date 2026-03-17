ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Zalando auf 30 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 36 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Manjari Dhar schätzt das Wachstum des Onlinehändlers in ihrem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar nun etwas vorsichtiger ein. Sie begründet dies mit der Unsicherheit rund um die Auswirkungen agentischer KI und die enorm ambitionierten Margenziele. Die Aktien hält Dhar aus Bewertungssicht dennoch für attraktiv./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:45 / EDT

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