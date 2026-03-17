ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Energiekontor auf 74 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor Geschäftszahlen für 2025 von 106 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien sei intakt, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Marktumfeld und die politische Gemengelage hätten sich in den vergangenen Jahren aber erheblich verschlechtert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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