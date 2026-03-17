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APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds nominiert

Ettl legt Funktion als Vorstand der Finanzmarktaufsicht zum  
31.10.2026 zurück. IWF-Amtsperiode beginnt am 1.11.2026 

Wien (APA-ots) - Österreich wird FMA-Vorstand Helmut Ettl als  
Exekutivdirektor im 
Internationalen Währungsfonds (IWF) nominieren. Die zweijährige 
Amtsperiode beginnt am 1. November 2026. Seine Funktion als Vorstand 
der Finanzmarktaufsicht legt Ettl daher mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zum 31. Oktober 2026 zurück. 

"Für die Geschäfte des Internationalen Währungsfonds als Teil 
seines obersten Gremiums mitverantwortlich zu sein, ist eine der 
spannendsten und herausforderndsten Aufgaben, die ich mir vorstellen 
kann", sagte Helmut Ettl. "Es ist eine große Ehre und eine große 
Verantwortung, Österreich in dieser Funktion vertreten zu dürfen." 

"Ich gratuliere meinem Vorstandskollegen Helmut Ettl aus ganzem 
Herzen zu der Ernennung, die auch eine Anerkennung seiner Arbeit als 
einer der erfahrensten Finanzaufseher Europas bedeutet", so FMA- 
Vorständin Mariana Kühnel. "Wir werden in den nächsten Monaten 
unverändert und mit voller Kraft gemeinsam als Vorstand für einen 
starken und stabilen österreichischen Finanzmarkt arbeiten und einen 
nahtlosen Amtsübergang vorbereiten." 

Ettl wird sein Amt bis zum 31. Oktober 2026 unverändert weiter 
ausüben. Die Ausschreibung der Funktion des Vorstands ist laut 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz durch das Bundesministerium für 
Finanzen zu veranlassen. 

Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und ist 
damit einer der längstgedienten Finanzmarktaufseher in Europa. Ettl 
ist seit Beginn der europäischen Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied 
des Aufsichtsgremiums in der Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist 
er Mitglied im Rat der Aufseher der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde, und seit 2023 ihr stellvertretender 
Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der FMA war Ettl 
Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht und der Abteilung für 
Bankenanalyse und -revision der OeNB. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

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