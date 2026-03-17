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Lufthansa: Auch beim Kabinenpersonal drohen Streiks

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Bei der Lufthansa drohen weitere Streiks. Nach den Piloten hat nun auch das Kabinenpersonal eine Urabstimmung zu Arbeitskämpfen eingeleitet, wie die Gewerkschaft UFO ‌am Dienstag mitteilte. Betroffen seien die Kernmarke Lufthansa sowie die Zubringer-Airline Cityline, und das Votum laufe ⁠jeweils ⁠bis zum 27. März. "Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, zu tragfähigen Lösungen zu unseren Forderungen zu einem neuen Manteltarifvertrag bei der Lufthansa und zu einem tariflichen Sozialplan ‌bei der Lufthansa CityLine zu kommen", ‌sagte Joachim Vázquez Bürger, der Vorsitzende der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO).

Die Arbeitgeberseite habe keine oder nur indiskutable ⁠Angebote vorgelegt. "Nun müssen wir unsere Mitglieder entscheiden lassen, wie ‌der Konflikt weitergeführt werden ⁠soll", erklärte Vázquez Bürger. Nach den bisherigen Rückmeldungen der Mitglieder in beiden Flugbetrieben und den Erfahrungen zur Streikteilnahme beim jüngsten Warnstreik ‌gehe man davon aus, ⁠dass das Ergebnis "sehr eindeutig" ⁠sein werde. "Arbeitskampfmaßnahmen sind anschließend grundsätzlich möglich."

Die Piloten und das Kabinenpersonal hatten bereits vor rund vier Wochen die Lufthansa am gleichen Tag bestreikt. Das Unternehmen hatte rund 800 Flüge streichen müssen und von fast 100.000 betroffenen Passagieren gesprochen.

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