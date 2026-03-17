Bundeswehr auf Wachstumskurs - Zahl der Bewerber steigt

Reuters · Uhr
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Berlin, 17. ⁠Mrz (Reuters) - Die Bundeswehr ist zu Jahresbeginn weiter gewachsen. Die Zahl der Bewerbungen und Neueinstellungen stieg im Vergleich zum Vorjahr kräftig, wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Bis Ende ‌Februar hätten sich rund 16.100 Menschen für eine militärische Laufbahn beworben. Dies sei ein Plus von 20 Prozent ⁠im Vergleich ⁠zum Vorjahr. Mit mehr als 5300 Neueinstellungen wurde 14 Prozent mehr Personal gewonnen als im Vorjahreszeitraum. Wichtig für die Bundeswehr ist allerdings auch, dass es möglichst wenig Abbrecher und zudem für die jeweiligen Aufgaben, besonders ‌für Spezialisten, passende Bewerber gibt.

Besonders stark ‌fiel der Zuwachs bei den freiwillig Wehrdienstleistenden und kurzdienenden Zeitsoldaten aus. Deren Zahl stieg dem Ministerium zufolge um 15 Prozent ⁠auf rund 13.400. Das Ministerium wies jedoch darauf hin, dass ‌die Gesamtpersonalstärke saisonalen Schwankungen ⁠unterliege. Im Frühjahr scheiden erfahrungsgemäß mehr Soldaten aus.

Die Bundesregierung erhofft sich von dem seit Anfang des Jahres geltenden neuen Wehrdienstgesetz einen großen Schub für die ‌Truppe. Demnach werden alle ⁠18-Jährigen angeschrieben und um eine ⁠freiwillige Meldung gebeten.

Die aktive Personalstärke der Bundeswehr beträgt den Angaben zufolge aktuell rund 186.200 Soldatinnen und Soldaten. Angesichts der Bedrohung durch Russland ist es das Ziel der Bundesregierung, die aktive Truppe bis Mitte der 30er-Jahre auf 260.000 Soldaten aufzustocken. Zudem soll die Zahl der Reservisten auf mindestens 200.000 steigen.

(Bericht von Markus Wacket; ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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