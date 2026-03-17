Commerzbank-Chefin kritisiert Unicredit-Vorgehen

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat die Ankündigung eines Übernahmeangebots durch den Großaktionär Unicredit als "technischen Schachzug" kritisiert und sich von dem Schritt überrascht gezeigt. Das Vorgehen sei ‌nicht vorab abgestimmt gewesen, sagte Orlopp am Dienstag. Es stelle eine erneute Kehrtwende in der Kommunikation der ⁠Italiener ⁠im Vergleich zu deren vergangenen Aussagen dar. Das Angebot selbst sei ebenfalls überraschend gekommen. Es sei angesichts der Kursziele der Bank sehr niedrig. Zudem passe die Botschaft nicht zusammen, wonach Unicredit zwar den ‌Anteil von 30 Prozent überschreiten, aber ‌keine Kontrolle erlangen wolle. "Daher fühlt es sich ein wenig wie ein technischer Schachzug an", sagte sie.

Die Commerzbank sei ⁠seit Monaten dazu bereit, einen konkreten Vorschlag zu prüfen ‌und zu diskutieren, sobald ⁠dieser vorliege, unterstrich Orlopp. "Dafür bräuchten wir aber etwas in der Hand." Das Geldhaus erwarte von einem Interessenten, der einen solchen Schritt mache, dass ‌er einen detaillierten Plan ⁠vorlegen könne. Dieser müsse Angaben ⁠zu Synergien, Restrukturierungskosten, dem Zeitplan und dem gebotenen Preis für die Aktionäre enthalten. Zudem müssten Fragen der Unternehmensführung und der künftigen Struktur geklärt werden. Orlopp warnte, Übernahmen seien immer schwierig. In einem feindseligen Umfeld seien sie jedoch "sehr, sehr hart".