DAX® - Alter Trend als Stabilitätsanker

Der DAX® ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Das war auch wichtig, denn damit scheint das Aktienbarometer die Tiefs bei gut 22.900 Punkten zunächst verteidigen zu können. Strategisch handelt es sich um eine sehr wichtige Unterstützung, denn bei einem Bruch dieser Bastion würde sonst eine noch größere Toppbildung entstehen. Am vergangenen Freitag zeigte der DAX® zudem eine ordentliche Schwankungsintensität mit einer Hoch-Tief-Spanne von fast 500 Punkten. Gestern verblieben die deutschen Standardwerte innerhalb dieser Range und haben damit einen klassischen Innenstab ausgebildet. Für eine kurzfristige Stabilisierung spricht auch das „swing low“ vom vergangenen Freitag bei 23.294 Punkten, zumal dieses Tief exakt auf Basis einer ehemaligen Trendlinie ausgebildet wurde (siehe Chart). Unter dem Strich steigen damit die Chancen auf eine temporäre Gegenbewegung. Für mehr, sprich für eine grundsätzliche Entspannung hat der DAX® aber noch ein dickes charttechnisches Brett zu bohren. Konkret ist die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.162 Punkten) und der Nackenlinie des zuvor vervollständigten Doppeltops (24.266 Punkte) gemeint.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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