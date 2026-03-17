Dax-Anleger bleiben auf der Hut

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 17. ⁠Mrz (Reuters) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der gestiegenen Energiepreise bringt die leichte Erholung beim Dax erneut zum Erliegen. Nach dem leichten Zuwachs zum ‌Wochenanfang gibt der deutsche Leitindex zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 23.512 Punkte nach. "Der ⁠Optimismus, der ⁠den Dax gestern steigen ließ, wird durch einen nächtlichen Ölpreisanstieg um sechs  Prozent zunichtegemacht", kommentierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Ein Einstieg in den Markt bleibe wegen der starken Schwankungen riskant. "Kursgewinne können ‌je nach geopolitischer Nachrichtenlage in ‌Minutenschnelle wieder verloren sein."

Bei den Einzelwerten zogen die Titel von Sartorius nach der Vorlage von neuen mittelfristigen ⁠Zielen um 3,7 Prozent an. Der Labor- und ‌Pharmazulieferer peilt mittelfristig ein beschleunigtes ⁠Wachstum an. Auch bei Fraport griffen Anleger nach Zahlenvorlage zu und ließen die Titel um rund drei Prozent steigen. Zwar scheine ‌der Umsatz für das ⁠Geschäftsjahr 2025 und das Passagierwachstum ⁠am Frankfurter Flughafen für das Geschäftsjahr 2026 leicht unter den Erwartungen zu liegen, sagte ein Händler. Der freie Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Ebitda-Prognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 sähen aber etwas besser aus.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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