Der Dax hat am Dienstag an seine Erholungsgewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Die weiter auf hohem Niveau notierenden Ölpreise bleiben aber im Fokus, auch wenn sich die meisten Anleger mit Blick auf die Handelsumsätze "offensichtlich dazu entschieden haben, die aktuelle Krise ohne große Handelstätigkeit auszusitzen", wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte.

Nach einem zunächst verhaltenen Handelsstart gewann der deutsche Leitindex am Ende 0,71 Prozent auf 23.730 Punkte. Allerdings ist eine nachhaltige Erholung von den Kursverlusten im Zuge des Iran-Kriegs - zumindest charttechnisch gesehen - erst bei einem Stand um die 24.200 Punkte zu erwarten. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Dienstag um 1,83 Prozent auf 29.481 Zähler.

Am zwölften Handelstag, seit die USA und Israel den Militärschlag gegen den Iran gestartet haben, scheinen die Hoffnungen auf ein rasches Ende des Kriegs immer noch recht hoch zu sein. Ein länger andauernder Konflikt würde vor allem Europa und Asien wegen ihrer deutlich höheren Importabhängigkeit für Öl und Gas treffen. Die USA dagegen sind bei der Ölversorgung weitgehend autark.

Zunehmend in den Blick rücken derweil die großen Zentralbanken, denn am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins und am Donnerstag die EZB. Spontane Zinsveränderungen werden zwar als unwahrscheinlich angesehen, doch erhoffe man sich "von den schriftlichen Statements oder zumindest von den Fragerunden mehr Einblicke, ob die Erwartung steigender Leitzinsen in der Eurozone und ausbleibender Zinssenkungen in den USA richtig ist", sagte Altmann.

Commerzbank-Übernahmegebot irritiert CEO Bettina Orlopp

Das von der italienischen Großbank Unicredit am Montag angekündigte Übernahmeangebot für die Commerzbank sorgt bei deren Chefin für Irritation. "Ich verstehe es nicht", sagte Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Das Vorgehen der Unicredit fühle sich für sie nach einem "taktischem Manöver an". Dies begründete die Managerin unter anderem damit, dass der Aufschlag im Vergleich zum aktuellen Marktwert der Commerzbank nur gering sei.

Die Unicredit, die direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente mehr als 29 Prozent an der Commerzbank hält, hatte zu Wochenbeginn ein freiwilliges Übernahmeangebot für den Frankfurter Dax-Konzern angekündigt.

Es habe keine Vorwarnung oder vorherige Kontaktaufnahme seitens der Unicredit gegeben, sagte Orlopp. Laut Insidern hat die Mailänder Großbank die Regierung in Rom aber durchaus über das geplante Vorgehen informiert, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete. Die Unicredit wirbt seit langem um die Commerzbank, diese besteht jedoch auf ihrer Eigenständigkeit und bekommt dabei Unterstützung von der Bundesregierung.

Deutsche Energiewerte gehören zu Dax-Gewinnern

Die steigenden Preise für Energie sorgten im Dax für Kursgewinne bei Eon, Siemens Energy und RWE. Eon nahmen die Index-Spitze ein mit plus 3,5 Prozent. Siemens Energy gewannen 1,7 Prozent und RWE 2,3 Prozent. Rheinmetall holte in der letzten Handelsstunde kräftig auf. Nachdem die Aktie etwa 1,5 Prozent im Minus war, notierte sie nach Handelsschluss 0,7 Prozent im Plus.

Die Aufmerksamkeit der Anleger galt zudem Einzelwerten aus der zweiten und dritten Börsenreihe. So teilte der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius seine neuen Mittelfristziele ab 2027 mit. Die Aktie war mit plus acht Prozent Favoriten im MDax. Nach den vorangegangenen überdurchschnittlichen Kursverlusten herrschte nun Erleichterung über die vom Management selbst als "realistisch, aber ambitioniert" bezeichneten Prognosen.

Die Fraport-Aktie sprang um 5,8 Prozent hoch. Zwar wird am Frankfurter Flughafen auch 2026 noch nicht wieder das Fluggast-Aufkommen erwartet, das es vor der Corona-Krise gegeben hatte, doch Analysten zeigten sich zufrieden mit den Zahlen und den Zielen des Flughafenbetreibers. Unter anderem wurde der freie Barmittelfluss positiv hervorgehoben, der im Vorjahr erstmals seit 2018 wieder positiv war. "Und damit ein Jahr früher", wie es bei JP Morgan hieß.

Thyssenkrupp profitierte mit plus 5,5 Prozent von einem Auftrag für die Tochter Nucera. Der Anlagenbauer für Elektrolysetechnologien hat einen Vertrag für ein Wasserstoffprojekt in Indien unterzeichnet. Die Nucera-Aktie selbst stieg um 5,6 Prozent.

Goldpreis stagniert seit Wochenbeginn

Der Goldpreis bewegt sich richtungslos seit Beginn der Woche. Bis zum Abend fiel das Edelmetall um etwa 0,1 Prozent auf 5.010 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Ein ähnliches Bild war schon am Montag sichtbar.

Der Silberpreis verlor am Dienstag 2,2 Prozent und fiel auf 79,28 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die Gewinne aus dem Vortag wurden damit wieder abgegeben.

(mit Material von dpa-AFX)

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