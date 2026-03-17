Frankfurt, ⁠17. Mrz (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche ‌Leitindex 0,5 Prozent auf 23.564 Punkte zugelegt. Neue Kursphantasie im Technologiesektor hatte am Montag auch den ⁠US-Börsen ⁠Auftrieb gegeben. Im Blick haben Börsianer weiter, wann die Straße von Hormus für die Schifffahrt wieder passierbar ist und sich eine Entspannung bei den gestiegenen Ölpreisen abzeichnet.

Unter dem Eindruck des ‌Ölpreisschocks dürften Börsenprofis auch die ‌Konjunkturaussichten deutlich skeptischer bewerten. Für die Umfrage des Mannheimer ZEW unter Investoren erwarten von Reuters befragte Experten ⁠einen Rückgang auf 39,0 Punkte, nach 58,3 Zählern ‌im Februar. Die im ⁠Zuge des Nahostkrieges gestiegenen Energiekosten trüben laut führenden deutschen Forschungsinstituten die Wachstumsaussichten und dürften überdies die Inflation hochtreiben.

Auf Unternehmensseite legt mit ‌Audi die Premiumtochter ⁠des VW-Konzerns als letzter der ⁠deutschen Autobauer Details zu den Zahlen für das schwierige Geschäftsjahr 2025 vor. Auch der Flughafenbetreiber Fraport öffnet seine Bücher.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 23.564,01

EuroStoxx50 5.739,01

EuroStoxx50-Future 5.740,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 46.946,41 +0,8%

Nasdaq

S&P 500 6.699,38 +1,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 53.699,25 -0,1%

Shanghai 4.066,80 -0,4%

Hang Seng 25.888,71 +0,2%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)