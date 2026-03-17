Europäische Finanzsektor

Deutsche Bank will von Commerzbank-Übernahme profitieren

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Deutsche Bank wird nach Einschätzung von Vorstandschef Christian Sewing vom Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren. Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing bei einer Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley auf die Frage nach den Entwicklungen um die Commerzbank.

Die Deutsche Bank denke in Szenarien und habe das Übernahmeringen einkalkuliert. Sie sei für weiteres Wachstum aufgestellt, sehe Potenzial in Deutschland und sei Marktführer in vielen Segmenten. "Wie immer es ausgehen wird, ich denke, dass wir in jedem Fall profitieren werden", sagte Sewing.

Die italienische Großbank Unicredit , die direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente knapp 30 Prozent an der Commerzbank hält, hatte am Montag ein freiwilliges Übernahmeangebot für den Frankfurter Dax -Konzern angekündigt. Die Commerzbank besteht auf ihrer Eigenständigkeit und bekommt dabei Unterstützung von der Bundesregierung.

Sewing äußerte sich auch zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs für Konjunktur, Finanzmärkte und die Deutsche Bank. Er bringe Schwankungen, auch in Deutschland und höhere Energiepreise, die entscheidend seien für die deutsche Industrie. Zudem sorgten die Kämpfe für Unsicherheit und belasteten so die Wirtschaft. Trotz des Iran-Kriegs komme die deutsche Wirtschaft langsam, aber stetig zurück, und Investoren kämen wieder verstärkt nach Deutschland, sagte Sewing. "Wir wollen davon profitieren." Am Ausblick der Deutschen Bank ändere sich nichts.

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