Übernahmeangebot
Deutsche Bank erwartet Vorteile im Ringen um die Commerzbank
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Deutsche Bank wird ihrem Chef Christian Sewing zufolge vom Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren. Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing am Dienstag bei einer Konferenz auf die Frage nach den Entwicklungen um die Commerzbank.
Die Deutsche Bank denke in Szenarien und sei für weiteres Wachstum aufgestellt. "Wie immer es ausgehen wird, ich denke, dass wir in jedem Fall profitieren werden", betonte Sewing. Die italienische Großbank Unicredit, die knapp 30 Prozent an dem Frankfurter Institut hält, hatte am Montag ein Übernahmeangebot für die Commerzbank in eigenen Aktien angekündigt. Die Commerzbank besteht auf ihrer Eigenständigkeit.
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