Deutsche Börse-News: Von Kurseinbruch keine Spur (Nebenwerte)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Während DAX, S&P 500 und Co. unter dem Iran-Krieg leiden, bewegen sich die Unternehmen im Wachstumssegment Scale eher seitwärts. Dazu bei trägt ein Profiteur des stark gestiegenen ?-lpreises: die Deutsche Rohstoff AG. Mit Gabler hat das Segment ein neues Mitglied.

17. März 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Iran-Krieg, Energiepreisanstieg, Börsenturbulenzen - das Kleinstwertesegment Scale zeigt sich erstaunlich stabil. Der Scale All Shares (DE000A2BLGY6) bewegt sich seitwärts. Mit aktuell 1.374 Punkten steht seit Jahresanfang unter dem Strich keine Veränderung - anders als beim DAX, MDAX und SDAX, die auf Verluste kommen. Allerdings gehen die Entwicklungen der Scale-Mitglieder weiter stark auseinander.

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Deutsche Rohstoff: Kursplus von 75 Prozent

Sehr gut entwickelt haben sich zuletzt Deutsche Rohstoff, Cantourage und Daldrup & Söhne. Die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76) profitiert extrem vom hohen ?-lpreis. Die Aktie kostete Ende 2025 noch weniger als 50 Euro, am Montagmorgen sind es 87 Euro. Die vergangene Woche vorgelegten Zahlen des vor allem in den USA tätigen ?-l- & Gasproduzenten für 2025 hatten schon überzeugt: Der Umsatz lag über der Prognose, das EBITDA am oberen Rand der Bandbreite. Außerdem meldete das Unternehmen eine Beschleunigung seines Bohrprogrammes. Das Analysehaus mwb research traut der Aktie sogar 100 Euro zu und rät zum Einstieg.

Cantourage auf Erholungskurs

Auslöser für den jüngsten Kursanstieg des Berliner Medizinal-Cannabisanbieters Cantourage (DE000A3DSV01): die Vorlage des nunmehr vollständig testierten Konzernabschlusses für 2024. Das Analysehaus Montega spricht von einem "lang ersehnten administrativen Befreiungsschlag" und empfiehlt den Kauf der Aktie. Das Kursziel wird auf 8 Euro hochgesetzt. "In Kombination mit der positiven Guidance für 2025 dürfte sich die Investorenzuversicht in die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells nun spürbar erhöhen", heißt es.

Auch NuWays rät zum Kauf und nennt ein Kursziel von 10 Euro. "Cantourage macht in mehreren Bereichen gute Fortschritte, darunter die geografische Expansion, die Erweiterung des Produktangebots und die Governance-Strukturen", heißt es. Die regulatorischen Unsicherheiten im Heimatmarkt seien "zunehmend beherrschbar". Die Aktie kostet jetzt 5,12 Euro nach 3,32 Euro Ende 2025.

Erneuerbare Energien-Profiteur Daldrup & Söhne

Auch Daldrup & Söhne AG (DE0007830572) gehört zu den Gewinnern in diesem Jahr. Ein kurzer Rücksetzer war schnell wieder wettgemacht. Am Montagmorgen kostet die Aktie des Bohrdienstleisters aus dem westfälischen Ascheberg 27,60 Euro nach 19 Euro Ende 2025. "So groß und dynamisch war der Markt für Geothermie noch nie", erklärte Vorstandschef Andreas Tönies jüngst in einem Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Der deutsche Geothermiemarkt profitiere von Investitionen in erneuerbare Energien und der Diversifikation innerhalb dieser Primärenergieträger.

Pfisterer vorne

Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im Februar einmal mehr der Stromnetzausrüster Pfisterer (40 Millionen Euro). Es folgten Mensch und Maschine (24 Millionen Euro), 2G Energy (23 Millionen Euro), Innoscripta (23 Millionen Euro) und Deutsche Rohstoff (20 Millionen Euro). Erst dann kommt Steyr Motors (18 Millionen Euro), die meistgehandelte Aktie 2025 mit insgesamt 450 Millionen Euro.

Scale-Neuling Gabler mit erfolgreichem Börsendebüt

Das Scale-Segment hat zudem ein neues Mitglied: Am Montag vergangener Woche ging die Gabler Group (DE000A421RZ9) an die Börse. Der erste Preis lag bei 47,20 Euro nach Ausgabe zu 44 Euro. Aktuell wird Gabler schon zu 50 Euro gehandelt. "Ist das die nächste Rüstungs-Perle aus Deutschland?", fragt das Nebenwerte-Magazin. Der Lübecker U-Boot Zulieferer ist Hersteller von Unterwassertechnologien und nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Ausfahrgerätesystemen für konventionelle U-Boote.

Mehr dazu: nebenwerte-magazin.com

Steyr: Fast Kursverdreifachung

Bereits eine Erfolgsstory ist Steyr Motors (AT0000A3FW25). Der Motorenbauer für die Rüstungsindustrie war im Oktober 2024 an die Börse gegangen zu einem Ausgabepreis von 14 Euro. Jetzt kostet die Aktie 40,40 Euro. Vor zehn Tagen hat Steyr gute Zahlen für 2025 bekannt gegeben, zudem übertrifft der Gesamtauftragsbestand bis Ende 2030 nun 300 Millionen Euro. Das Analysehaus NuWays hat daraufhin seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel auf 60 Euro hochgesetzt.

Doch nicht für alle Scale-Mitglieder läuft es rund: Für den Eschborner Immobilienentwickler Noratis (DE000A2E4MK4) wurde das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Die Aktie fiel nochmals und kostet jetzt nur noch 0,20 Euro.

Weitere Empfehlungen für Scale-Aktien

Analysehaus/Bank Scale-Unternehmen Empfehlung Kursziel in Euro aktueller Kurs in Euro

GBC Pfisterer Kaufen 85,00 70.80

Montega Ernst Russ Kaufen 12,00 7,18

bankM Datron Kaufen 14,92 7,85

GBC Umweltbank Kaufen 9,00 3,81

Montega Umweltbank Kaufen 7,00 3,81

NuWays Nabaltec Kaufen 16,00 10,55

SMC-Research Mensch und Maschine Strong Buy 68,00 35,15

Von Anna-Maria Borse © 17. März 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)