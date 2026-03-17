Deutsche Telekom: Mit SpaceX-Deal und Rekord-Dividende wird Stabilität in unsicheren Zeiten geliefert!

Die Deutsche Telekom konnte jüngst mit Rekordzahlen, einer satten Dividendensteigerung auf 1,00 Euro und zukunftsweisenden Kooperationen wie dem neuen Starlink-Deal auf sich aufmerksam machen. Dank extrem stabiler Einnahmen und starker Wachstumsaussichten positioniert sich der Bonner Konzern als echter Fels in der Brandung.

Starke Zahlen und technologische Meilensteine

Die Deutsche Telekom präsentiert sich derzeit in einer äußerst robusten Verfassung und liefert Anlegern gleich mehrere erfreuliche Nachrichten. Aktuell notiert die Aktie stabil im Bereich von rund 33 Euro, gestützt durch die jüngst vorgelegten Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Besonders attraktiv für Anteilseigner ist die Ankündigung, die Dividende um stattliche 11 % auf 1,00 Euro je Aktie anzuheben, welche nach der Hauptversammlung am 1. April 2026 ausgeschüttet werden soll. Flankiert wird diese aktionärsfreundliche Politik von einem fortgesetzten Aktienrückkaufprogramm im Milliardenvolumen, das den Kurs zusätzlich stützt. Aufhorchen ließ der Bonner Konzern zudem Anfang des Monats auf dem Mobile World Congress durch die Bekanntgabe einer wegweisenden Partnerschaft mit der SpaceX-Tochter Starlink. Diese Kooperation soll ab 2028 ein hybrides Netz aus Mobilfunk und Satellitentechnologie in Europa ermöglichen und beweist, dass der traditionelle Telefonanbieter technologisch weiterhin am Puls der Zeit agiert.

Die Strategie des Managements und künftige Wachstumstreiber

Aus der Perspektive der Konzernführung um Vorstandschef Timotheus Höttges stehen die Zeichen ganz klar auf fortgesetztem, profitablem Wachstum. Das Management erwartet für das laufende Jahr 2026 eine weitere Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses auf rund 47,4 Mrd. Euro. Während die äußerst erfolgreiche US-Tochter T-Mobile US weiterhin als massiver Cashflow-Lieferant fungiert, verweist die Führungsriege aktuell mit Stolz auf die spürbare Wiederbelebung und Stärke des lange Zeit trägen Heimatmarktes in Deutschland. Der Konzern fokussiert sich strategisch bewusst auf den margenstarken, massiven Ausbau der Glasfaser- und 5G-Infrastruktur. Durch die konsequente Modernisierung des eigenen Portfolios, strikte Kostendisziplin und neue Allianzen in Zukunftstechnologien will die Telekom ihre Marktführerschaft festigen und die Abhängigkeit von reinen, oft hart umkämpften Preiskämpfen in der Mobilfunkbranche reduzieren.

Ein Fels in der Brandung – Aktie überzeugt mit defensivem Charakter

In der aktuellen Marktphase bringt die Deutsche Telekom genau jene Eigenschaften mit, die in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld gefragt sind. Da zuverlässige Telekommunikation und schnelles Internet heute absolute Grundbedürfnisse für private Haushalte und essenzielle Werkzeuge für Unternehmen darstellen, fließen die Einnahmen des Konzerns selbst bei starken konjunkturellen Schwankungen äußerst verlässlich. Diese hohe Berechenbarkeit der Zahlungsströme macht die T-Aktie zu einer defensiven Beimischung in volatilen Zeiten, um die Schwankungen riskanterer Anlagen abzufedern. Die attraktive und in den letzten Jahren stetig gewachsene Dividendenrendite von aktuell knapp 3 % wirkt dabei wie ein solider Sicherheitspuffer, auch wenn es an den Börsen einmal stürmischer zugehen sollte.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Deutsche Telekom AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Telekom AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DQ7U7X, das am 28.12.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Deutsche Telekom AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 32,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Telekom AG an der maßgeblichen Börse am 18.12.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 32,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 28.12.2026 haben und davon ausgehen, dass die Deutsche Telekom AG am 18.12.2026 auf oder über 32,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 17.03.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion