Digitalminister: Wollen bis 2030 Rechenzentrumskapazitäten mindestens verdoppeln

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠17. Mrz (Reuters) - Das Kabinett wird laut Digitalminister Karsten Wildberger am Mittwoch eine Strategie zum Ausbau von Rechenzentren ‌beschließen. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 mindestens die Rechenzentrumskapazitäten ⁠zu ⁠verdoppeln, sagte Wildberger zu Journalisten. Die Kapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) sollten dabei mindestens vervierfacht werden. Die Strategie enthalte dafür 28 Einzelmaßnahmen ‌und setze ein Vorhaben ‌aus dem Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung um.

Teil der Strategie ist Wildberger zufolge, ⁠Freiflächen zu identifizieren, die für Investoren ‌attraktiv seien. Außerdem ⁠solle die Gewerbesteuer künftig dort anfallen, wo das Rechenzentrum stehe und nicht wo der Firmensitz ‌sei. Auch ⁠sollten die Planungs- und ⁠Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Wildberger sprach von einem wichtigen Schritt, aber auch weiterhin einem größeren Aufholbedarf gegenüber den USA.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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