Dutzende Festnahmen im Iran wegen Kollaboration mit Israel und USA

Dubai, 17. ⁠Mrz (Reuters) - Im Iran sind Dutzende Menschen wegen des Vorwurfs der Kollaboration mit Israel und den USA festgenommen worden. Darunter seien auch zehn Ausländer, berichteten iranische Medien am Dienstag. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, die ‌Ausländer seien in der Provinz Chorasan Rasawi im Nordosten des Landes festgenommen worden. 55 weitere Menschen seien in der Provinz Hormosgan ⁠im Süden ⁠inhaftiert worden. Die Ausländer, deren Nationalität nicht genannt wurde, sollen Informationen über sensible Standorte gesammelt und Einsätze vorbereitet haben. Die im Süden des Landes Festgenommenen wurden als "Söldner" der USA und Israels bezeichnet. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den ‌Iran am 28. Februar wurden in der ‌Islamischen Republik nach Polizeiangaben insgesamt 500 Menschen festgenommen, weil sie Informationen an den Feind weitergegeben haben sollen.

Die Behörden riefen zudem die Menschen auf, ⁠während des bevorstehenden Festes Tschahar Schanbe Suri (Scharlachroter Mittwoch) zu Hause zu ‌bleiben. Der Feind könne das Fest ⁠ausnutzen, um "Unsicherheit im Land zu schaffen", sagte Polizeichef Ahmadresa Radan staatlichen Medien zufolge. Das Fest findet am Vorabend des letzten Mittwochs vor dem Neujahrs- und Frühlingsfest nach dem iranischen ‌Kalender statt und geht auf ⁠einen alten zoroastrischen Brauch zurück. Dabei ⁠zünden die Menschen traditionell Feuerwerke und überspringen Feuer.

Das Geheimdienstministerium teilte zudem mit, es seien landesweit Hunderte Starlink-Systeme beschlagnahmt worden. Einige Iraner nutzen diese, um die Internetsperren der Regierung zu umgehen. Der Besitz solcher Technologie könne mit den höchsten Strafen geahndet werden, hieß es. Im Januar hatte die Regierung landesweite Massenproteste niedergeschlagen, Tausende Menschen kamen ums Leben.

(Bericht von Reuters-Büro Dubai; bearbeitet von Sabine ⁠Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)