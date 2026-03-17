EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied

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Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied



17.03.2026 / 15:43 CET/CEST

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Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung, Maximilian Schauer ab 17.03.2026 bis 30.06.2027 in den Vorstand der Frauenthal Holding AG bestellt. Als Chief Development Officer übernimmt er im Vorstand die Verantwortung für die Division Business Development und Strategie. Zudem wird er für die Division Immobilien sowie die Themen IT und Versicherungen zuständig sein.

Der Vorstandsvorsitzende der Frauenthal Holding AG, Dr. Hannes Winkler, ist fortan verantwortlich für die Agenden Human Resources, Recht und interne Revision. Zuständigkeiten von CFO Mag. Erika Hochrieser im neuen Dreivorstand sind die Division Handel sowie die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations und Nachhaltigkeit.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Frauenthal Holding AG Rooseveltplatz 10 1090 Wien Österreich Telefon: +43 1 505 42 06 Internet: frauenthal.at ISIN: AT0000762406 WKN: 882002 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2293002

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