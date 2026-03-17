EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied

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EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied

17.03.2026 / 15:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung, Maximilian Schauer ab 17.03.2026 bis 30.06.2027 in den Vorstand der Frauenthal Holding AG bestellt. Als Chief Development Officer übernimmt er im Vorstand die Verantwortung für die Division Business Development und Strategie. Zudem wird er für die Division Immobilien sowie die Themen IT und Versicherungen zuständig sein.

Der Vorstandsvorsitzende der Frauenthal Holding AG, Dr. Hannes Winkler, ist fortan verantwortlich für die Agenden Human Resources, Recht und interne Revision. Zuständigkeiten von CFO Mag. Erika Hochrieser im neuen Dreivorstand sind die Division Handel sowie die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations und Nachhaltigkeit.

Ende der Insiderinformation

17.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Telefon:+43 1 505 42 06
Internet:frauenthal.at
ISIN:AT0000762406
WKN:882002
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2293002
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