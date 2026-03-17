EQS-Adhoc: ProReal Secur 1 GmbH: Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für Anleihe ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V beschließt Änderung der Anleihebedingungen

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ProReal Secur 1 GmbH: Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für Anleihe ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V beschließt Änderung der Anleihebedingungen



17.03.2026 / 14:45 CET/CEST

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Hamburg,17. März2026.

Die am 17. März abgehaltene Gläubigerversammlung der Gläubiger der ProReal Secur 1 GmbH (die "Gesellschaft") betreffend die 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen "ProReal Secur 1" mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2026 (ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V), welche am Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert ist, hat das erforderliche Quorum von mindestens der Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen erreicht und den am 25. Februar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Emittentin unverändert und mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der anwesenden Schuldverschreibungen angenommen. Bei der Versammlung waren Teilschuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt EUR 9.742.000 (53,08 Prozent) vertreten. Insgesamt nahmen an der Abstimmung Anleihegläubiger teil, die Schuldverschreibungen im Volumen von EUR 9.732.000 vertreten, dies entspricht 53,02 Prozent des ausstehenden Anleihekapitals. Der Beschluss wurde mit insgesamt 8.526 Stimmen (87,61 Prozent) angenommen.

Der Beschluss wird von der Gesellschaft in den nächsten Tagen über den Bundesanzeiger bekannt gegeben sowie auf der Website der Gesellschaft unter https://onegroup.de/proreal-secur-1-gmbh/ veröffentlicht werden. Die Gesellschaft wird den Vollzug des Beschlusses veröffentlichen. Derzeit geht die Gesellschaft von einem Vollzug des Beschlusses im Mai aus.

ProReal Secur 1 GmbH

Bernhard-Nocht-Straße, 99

20359, Hamburg

Deutschland

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