EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag für FEED-Studie für 260-MW-Wasserstoffprojekt in Indien

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EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag für FEED-Studie für 260-MW-Wasserstoffprojekt in Indien

17.03.2026 / 13:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („thyssenkrupp nucera“) wurde vom indischen Unternehmen Juno Joule Green Energy Private Ltd. mit der Durchführung einer FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für eine Wasserelektrolyseanlage mit einer Kapazität von 260 Megawatt beauftragt.

Der Auftraggeber plant in Indien die Herstellung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak, wobei das Ammoniak in erster Linie für den Export nach Europa bestimmt ist.

thyssenkrupp nucera wird das Projekt gemeinsam mit Juno Joule weiterentwickeln und auf die Unterzeichnung eines EPF-Vertrags (Engineering, Procurement, Fabrication) hinarbeiten. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID), die im Geschäftsjahr 2026/27 getroffen werden könnte.

Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon:+49 231-22972-7100
E-Mail:info@thyssenkrupp-nucera.com
Internet:www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN:DE000NCA0001
WKN:NCA000
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