EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bechtle AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.03.2026 / 14:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications

17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Deutschland
Internet:bechtle.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2292978 17.03.2026 CET/CEST

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