EQS-AFR: KfW Bankengruppe: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KfW Bankengruppe / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KfW Bankengruppe: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.03.2026 / 09:40 CET/CEST
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Hiermit gibt die KfW Bankengruppe bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
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