EQS-AFR: KfW Bankengruppe: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KfW Bankengruppe / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KfW Bankengruppe: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.03.2026 / 09:40 CET/CEST

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Hiermit gibt die KfW Bankengruppe bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://kfw.de/finanzbericht

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://kfw.de/finanzbericht

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