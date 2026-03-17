EQS-AFR: Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.03.2026 / 10:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.misterspex.com/reports-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations

17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mister Spex SE
Hermann-Blankenstein-Straße 24
10249 Berlin
Deutschland
Internet:www.misterspex.de
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