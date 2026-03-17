EQS-AFR: Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.03.2026 / 10:52 CET/CEST

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Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.misterspex.com/reports-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Straße 24 10249 Berlin Deutschland Internet: www.misterspex.de

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