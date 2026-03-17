EQS-AFR: Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.03.2026 / 10:52 CET/CEST
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Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.misterspex.com/reports-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations
17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Straße 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.misterspex.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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