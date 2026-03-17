EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR): ETH-Bestände erreichen 4,596 Millionen Token - Krypto- und Zahlungsmittelbestände im Wert von 11,5 Milliarden USD

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR): ETH-Bestände erreichen 4,596 Millionen Token - Krypto- und Zahlungsmittelbestände im Wert von 11,5 Milliarden USD



17.03.2026 / 08:10 CET/CEST

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Bitmine besitzt 3.040.515 gestakte ETH, ein Gesamtwert von 6,6 Milliarden USD bei einem Kurs von 2.185 USD je ETH; MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

Bitmine hält nun 3,81 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur acht Monaten bereits über 76 % seines Ziels „Alchemie der 5 %" erreicht

Bitmine erhöht seine Investition in Eightco (Ticker: $ORBS) um 80 Millionen USD, um den Kauf von OpenAI-Aktien durch ORBS im Wert von 50 Millionen USD zu unterstützen

ORBS ist nun die einzige börsennotierte Aktie der Welt, die Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglicht

Bitmine hat 5.000 ETH von der Ethereum Foundation (EF) erworben, um EF die Finanzierung ihres Kerngeschäfts zu ermöglichen

Bitmine-Kryptowährungen, Zahlungsmittel und „Moonshots" summieren sich auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar, darunter 4,596 Millionen ETH-Token, 1,2 Milliarden USD an Zahlungsmitteln und weitere Krypto-Bestände

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 105. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Umsatz von 1,0 Milliarden USD pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

LAS VEGAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder „Unternehmen"), ein Unternehmen des Bitcoin- und Ethereum-Netzwerks mit Fokus auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bestände an Bitmine-Kryptowährungen, Zahlungsmitteln und „Moonshots" auf 11,5 Milliarden USD beläuft.

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Announces ETH Holdings Reach 4.596 Million Tokens, and Total Crypto and Total Cash Holdings of $11.5 Billion

Zum 15. März 2026 um 19.00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 4.595.562 ETH zu einem Kurs von 2.185 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries sowie einer Beteiligung in Höhe von 83 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Zahlungsmittel in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden USD. Die ETH-Bestände von Bitmine entsprechen 3,81 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH).

„Seit dem Beginn des Iran-Krieges haben sich die Kryptopreise besser entwickelt als der S&P 500, und zwar um 2.450 Basispunkte. Das ist eine beachtliche Outperformance in nur zwei Wochen", erklärt Thomas „Tom" Lee, Chairman bei Bitmine.

„Der Anstieg des Ölpreises weckt Befürchtungen hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung der Weltwirtschaft. Und wenn sich Anleger Sorgen um das Wachstum machen, kaufen sie ‚Wachstumsaktien' wie MAG7, Software oder Kryptowährungen. Wie die Grafik unten zeigt, bewegen sich Kryptowährungen im Gleichschritt mit Software-Aktien", fügt Lee an.

In der vergangenen Woche hat Bitmine außerdem zwei strategische Schritte unternommen. Erstens erhöhte Bitmine seine Investition in das bestehende „Moonshot"-Unternehmen Eightco (Ticker: $ORBS) um weitere 80 Millionen USD (Link). ORBS erwarb eine 50-Millionen-Dollar-Beteiligung an OpenAI und eine 25-Millionen-Dollar-Beteiligung an Beast Industries. „ORBS ist jetzt die einzige börsennotierte Aktie der Welt, die Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglicht. OpenAI plant für 2026 einen mit Spannung erwarteten Börsengang, und Anleger können nun über ORBS direkt in das Unternehmen investieren. Darüber hinaus sehen wir viele Synergien zwischen Worldchain (Proof of Human), der führenden KI-Plattform (OpenAI) und dem weltweit größten Content-Schöpfer Mr. Beast. Eightco holt Cathie Woods ARK als strategischen Berater hinzu, um die Attraktivität von ORBS weiter zu steigern."

Zweitens hat Bitmine 5.000 ETH von der Ethereum Foundation (EF, Link) erworben, um der EF zu ermöglichen, ihr Kerngeschäft zu finanzieren. „Bitmine hat die ETH erworben, um unsere Unterstützung für die Ziele und Aktivitäten von EF zu demonstrieren, und hat es EF ermöglicht, Kapital zu beschaffen, ohne seine ETH auf dem freien Markt verkaufen zu müssen."

„Bitmine hat den Kauf von ETH in den letzten beiden Wochen jeweils leicht beschleunigt, da wir davon ausgehen, dass sich ETH in der Endphase des ‚Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 60.999 ETH erworben, verglichen mit einem Durchschnitt von 45.000 bis 50.000 pro Woche in jüngster Zeit", so Lee.

Zum 15. März 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der bei Bitmine eingesetzten ETH auf 3.040.515 (6,6 Milliarden USD bei 2.185 USD pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Skalierung (sobald Bitmines ETH vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt ist) belaufen sich die jährlichen Staking-Erträge aus ETH auf 272 Millionen USD (auf Basis einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,81 %)", erklärt Lee.

„Die jährlichen Einsätze betragen nun 180 Millionen USD. Und diese 3,0 Millionen ETH entsprechen etwa 66 % der 4,6 Millionen ETH, die von Bitmine gehalten werden. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) beträgt 2,79 %, während die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine eine 7-Tage-Rendite von 2,81 % (annualisiert) erzielten. Wir erzielen weiterhin Fortschritte bei unserer Staking-Lösung namens „The Made in America VAlidator Network" (MAVAN). Dies wird die ‚Best-in-Class'-Lösung sein, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung von MAVAN im Jahr 2026 hinarbeitet", so Lee weiter.

Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 738.731 BTC im Wert von 53 Milliarden USD besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,0 Milliarden USD (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 13. März 2026) und belegte damit Platz 105 in den USA – hinter Nike (Platz 104) und vor Starbucks (Platz 106) unter 5.704 in den USA notierten Aktien(statista.com und Fundstrat Research).

Der GENIUS Act und das „Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Botschaft des Vorsitzenden ist hier zu finden: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Leistungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Announces ETH Holdings Reach 4.596 Million Tokens, and Total Crypto and Total Cash Holdings of $11.5 Billion

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Announces ETH Holdings Reach 4.596 Million Tokens, and Total Crypto and Total Cash Holdings of $11.5 Billion

Bitmine Immersion Technologies, Inc.

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Cision

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