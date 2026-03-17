EQS-News: Enapter AG erweitert globales Core-Partner-Netzwerk um US-amerikanisches Unternehmen Total Hydrogen Solutions

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Enapter AG erweitert globales Core-Partner-Netzwerk um US-amerikanisches Unternehmen Total Hydrogen Solutions



17.03.2026 / 12:02 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

Enapter AG erweitert globales Core-Partner-Netzwerk um US-amerikanisches Unternehmen Total Hydrogen Solutions

Etablierter US-amerikanischer Systemintegrator Total Hydrogen Solutions (THS) wird Core Partner von Enapter

THS wird Elektrolyseur-Systeme unter eigener Marke auf Basis von Enapter-AEM-Stacks, Referenzdesigns und der KI-gestützten Software CoreKraft entwickeln

CoreKraft ermöglicht hybride, kosteneffiziente Systemarchitekturen durch die Integration verschiedener Elektrolysetechnologien in einer Plattform

Hamburg, 17.03.2026 – Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) erweitert ihr internationales Core-Partner-Netzwerk: Das US-amerikanische Unternehmen Pneumatic & Hydraulic Company LLC, das im Bereich Wasserstoff über seine Einheit Total Hydrogen Solutions (THS) tätig ist, ist dem Enapter-Core-Partner-Programm beigetreten. Das Core-Partner-Netzwerk von Enapter umfasst damit nunmehr insgesamt fünf Partner weltweit.

Als langjähriger Kunde von Enapter und nach erfolgreicher Bewertung und praktischer Anwendung der Enapter-Technologie hat sich Total Hydrogen Solutions dem Core-Partner-Programm von Enapter angeschlossen. Damit kann das Unternehmen Elektrolyseur-Systeme unter eigener Marke für den US-Markt realisieren. Als Core Partner erhält Total Hydrogen Solutions (THS) von Enapter Stacks, die Kernkomponenten eines jeden AEM-Elektrolyseurs zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, und integriert diese in Elektrolyseure, die unter der Marke THS verkauft werden. Diese Systeme werden mit dem Label „AEM powered“ versehen. Dieses Markenzeichen von Enapter weist darauf hin, dass die patentierten AEM-Stacks von Enapter in dem System verbaut sind. THS erhält zudem Zugang zu Enapters umfassender Referenzdesign-Dokumentation und der digitalen Plattform CoreKraft. CoreKraft ermöglicht eine schnelle Umsetzung flexibler und skalierbarer Systemkonzepte, die auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnitten sind.

Total Hydrogen Solutions entwickelt technologieneutrale Systeme für den nord- und südamerikanischen Markt

Total Hydrogen Solutions verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Integration komplexer industrieller Hochdruck- und Energiesysteme und baut auf einer etablierten Zusammenarbeit mit Enapter auf.

THS baut derzeit Systeme für die Betankung von Lkw in Kanada unter Verwendung der Elektrolyseure EL4 und Flex120 von Enapter sowie für die Umwandlung von CO2 zu Ethanol in Virginia unter Verwendung des Flex120 von Enapter. Laut THS befinden sich weitere Projekte in der Entwicklung, und mehrere weitere Projekte in industriellen Anwendungen und dezentralen Energieinfrastrukturen in einer fortgeschrittenen Evaluierungsphase. THS plant, seine Wasserstoffaktivitäten in den kommenden Jahren erheblich auszuweiten und strebt an, in naher Zukunft Projekte im Multi-Megawatt-Bereich zu realisieren.

THS sieht im US-Markt erhebliches Wachstumspotenzial für modulare und technologieneutrale Elektrolyseursysteme und positioniert sich als integrierter Anbieter von Wasserstofflösungen für Industriekunden und Energieprojekte.

CoreKraft – Digitale Plattform mit KI-gestützter Energie- und Systemintegration

Ein zentraler Bestandteil des Enapter-Core-Partner-Programms ist die digitale Plattform CoreKraft. Dieses intelligente Energiemanagementsystem analysiert Betriebsdaten und liefert KI-gestützte Empfehlungen und automatisierte Optimierungen, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Energie- und Wasserstoffsystemen zu steigern.

CoreKraft verbindet, überwacht und steuert Geräte und Systeme verschiedener Hersteller auf einer einheitlichen digitalen Plattform. Dazu gehört nicht nur die AEM-Technologie von Enapter, sondern auch andere Elektrolysetechnologien wie PEM oder alkalische Systeme sowie ergänzende Energiekomponenten.

Beispielsweise kann ein kosteneffizienter alkalischer Elektrolyseur mit einem dynamisch steuerbaren AEM- oder PEM-System innerhalb einer gemeinsamen digitalen Architektur kombiniert werden. Dies ermöglicht optimierte Investitionsausgaben und gleichzeitig flexible Betriebsstrategien.

Für Core Partner wie THS bedeutet dies eine schnellere Umsetzung, flexible Technologieintegration und wirtschaftlich attraktivere Projekte – ein klarer Wettbewerbsvorteil bei industriellen Anwendungen und Energieinfrastrukturprojekten.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO Enapter AG: „Mit Total Hydrogen Solutions gewinnen wir einen starken Industriepartner für den US-amerikanischen, kanadischen und südamerikanischen Markt. Wir freuen uns besonders, dass THS sowohl auf unsere AEM-Stack-Technologie als auch auf unsere digitale Plattform CoreKraft setzt. Das Core-Partner-Modell ermöglicht eine schnelle und technologieoffene Skalierung unserer Lösungen.”

Mark Mire, Gründer und CEO Total Hydrogen Solutions: „Um mit dem sich rasant entwickelnden Markt für erneuerbare Energien Schritt zu halten, verfolgen wir die Strategie, eine skalierbare, technologieneutrale Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Das Enapter-Core-Partner-Programm ermöglicht es uns, modulare AEM-Technologie mit fortschrittlicher digitaler Integration zu kombinieren, um flexible, kostengünstige Systeme anzubieten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach dezentralem und industriellem Wasserstoff unterstützt diese Partnerschaft unsere Expansion von Single Stack-Einheiten zu Anwendungen im Multi-Megawatt-Bereich.“

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff sowie die digitale Plattform CoreKraft entwickelt und anbietet.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-(AEM)-Technologie verzichtet auf den Einsatz teurer und seltener Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht eine effiziente sowie skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff durch ein modulares Design – auch bei schwankenden erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind.

Mit CoreKraft bietet Enapter eine herstellerunabhängige digitale Plattform zur Steuerung, Überwachung und Optimierung von Wasserstoff- und Energiesystemen. CoreKraft ermöglicht die Integration unterschiedlicher Elektrolyseur-Technologien und Energiekomponenten innerhalb einer einheitlichen Architektur und unterstützt Partner bei der Umsetzung technologieoffener, hybrider Systemkonzepte.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter Group hat ihren Hauptsitz in Deutschland, betreibt einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und unterhält ein Joint Venture mit der Wolong Group in China.

Die Enapter AG (H2O) ist an den regulierten Märkten der Börsen Frankfurt und Hamburg notiert (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

Über Total Hydrogen Solutions:

Total Hydrogen Solutions (THS) ist ein umfassender Anbieter von Wasserstoffenergiesystemen für den gesamten Wasserstoff-Lebenszyklus – von der Konzepterstellung und dem Design bis hin zur Installation, Wartung und Reparatur. Über seine Muttergesellschaft Pneumatic and Hydraulic Company verfügt der Geschäftsbereich THS über mehr als 65 Jahre Erfahrung mit Hochdrucksystemen und Fluidtechnik. Unterstützt von einem Team aus Ingenieuren, Technikern und Branchenexperten verfügt THS über ein umfangreiches Sortiment an Wasserstoffprodukten und starke Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, um eine schnelle Lieferung und innovative Lösungen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.TotalHydrogen.com. Weitere Informationen über die Muttergesellschaft finden Sie unter www.PneumaticandHydraulic.com

Pressekontakt für Total Hydrogen Solutions, eine Einheit der Pneumatic and Hydraulic Company, LLC:

Rachel (Bonnette) Osmond

Director of Marketing

Tel.: +1 ((832) 380-5610

E-Mail: rachel@pneumaticandhydraulic.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Bleichenbrücke 9 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2292840

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