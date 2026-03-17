EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,8 Mio. CEOTRONICS-Produkte

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EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,8 Mio. CEOTRONICS-Produkte

17.03.2026 / 13:43 CET/CEST
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Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Militär-Kunden beauftragt, CT-ComLink® Adapterkabel im Wert von ca. € 1,8 Mio. zum Anschluss an Funkgeräte und Intercoms zu liefern.

Mithilfe der CT-ComLink® Adapterkabel können die CEOTRONICS Control-Units an diverse Übertragungsmedien angeschlossen werden.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail:investor.relations@ceotronics.com
Internet:www.ceotronics.com
ISIN:DE0005407407
WKN:540740
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2292896
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2292896 17.03.2026 CET/CEST

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