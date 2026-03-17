EQS-News: Finexity AG: FINEXITY schließt Partnerschaft mit der Circus Group

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Finexity AG: FINEXITY schließt Partnerschaft mit der Circus Group



17.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Die Finexity AG, Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments, hat mit der börsennotierten Circus Group eine langfristig angelegte Finanzierungspartnerschaft vereinbart. Im Fokus der strategischen Rahmenvereinbarung steht die Begleitung des in München ansässigen globalen KI-Robotikunternehmens durch FINEXITY als Lead Manager beim Aufbau eines mehrstufigen, kapitalmarktbasierten Finanzierungspfads von der Strukturierung über Syndizierung und Platzierung bis hin zur digitalen Abwicklung. Durch die Nutzung der FINEXITY-Strukturierungskompetenz und Platzierungsstärke sowie seiner Handelsplatzinfrastruktur können Finanzierungen in Form von Anleihen effizient platziert, Investorenkreise erweitert und Transparenz- sowie Abwicklungsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette digital unterstützt werden.

Circus entwickelt KI-gestützte Robotiklösungen für die Automatisierung von Food-Service-Prozessen. Die Skalierung des Geschäftsmodells basiert insbesondere auf dem Rollout der Robotiksysteme sowie einem vertraglich abgesicherten Deployment- und Nutzungsmodell mit planbaren, langfristigen Cashflows. Mit dem Start der Serienfertigung des CA-1 KI Roboters im vergangenen Jahr und Auslieferungen an Bestandskunden wie u.a. REWE oder Mercedes-Benz erwartet Circus für 2026 eine dreistellige Produktionszahl an Systemen und gibt eine Umsatzprognose von 44 bis 55 Millionen Euro aus.

Im Rahmen der Kooperation wurde als erster Schritt eine asset-backed Finanzierung über eine speziell strukturierte Zweckgesellschaft umgesetzt. Diese erwarb mehrere Robotiksysteme und verleast sie im Rahmen eines langfristigen Sale-and-Leaseback-Vertrags zurück an Circus. Die vertraglich fixierten Leasingzahlungen bilden die Grundlage für stabile Cashflows zur Bedienung der Finanzierung.

Das Modell verbindet industrielle Asset-Finanzierung mit kapitalmarktbasiertem Zugang zu privaten Investoren. Durch die Kombination aus asset-backed Strukturierung, digitaler Platzierung und breiter Retail-Distribution entsteht ein skalierbarer Finanzierungspfad für technologiegetriebene Wachstumsunternehmen.

Die Platzierung mit einem Finanzierungsvolumen in siebenstelliger Höhe erfolgt über das Investoren-Netzwerk von FINEXITY sowie angeschlossene Vertriebskanäle und richtet sich ausschließlich an private Anleger. Die Transaktion dient zugleich als Proof of Concept für ein skalierbares Asset-Finanzierungsmodell, über das FINEXITY die Circus Group künftig langfristig als Finanzierungspartner im Anleihemarkt begleiten und den Zugang zu institutionellen und privaten Investoren orchestrieren will; perspektivische Anleihefinanzierungen im achtstelligen Volumen sollen auf Grundlage der bereits starken kommerziellen Traktion von Circus diese dabei unterstützen, Auslieferungen der KI-Roboter schneller umzusetzen und das Wachstum weiter zu beschleunigen.

Circus steht exemplarisch für ein neues, skalierbares Industrie- und Technologiegeschäft mit klar planbaren Cashflows aus langfristigen Kundenverträgen“, sagt

Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group

. „Solche Geschäftsmodelle sind prädestiniert für kapitalmarktbasierte Anleihefinanzierungen, da sie eine hohe Visibilität für Zins- und Tilgungsstrukturen bieten. FINEXITY agiert dabei als integrierter Kapitalmarktpartner, der Emittenten entlang der gesamten Transaktion begleitet – von der Strukturierung über Pre-Soundings und Roadshows bis hin zu Syndizierung, Allokation und Platzierung.“

Huelsmann erläutert dazu: „Während wir für die institutionelle Platzierung eng mit ausgewählten Banken zusammenarbeiten, fokussiert sich FINEXITY insbesondere auf die Strukturierung sowie die Ansprache und Allokation im Retail-Segment. Dadurch entsteht für den Emittenten eine integrierte Platzierungsstruktur, die institutionelle Nachfrage mit zusätzlicher Retail-Reichweite kombiniert.“

Auch aus Sicht von Circus ist die Partnerschaft strategisch angelegt. „Für den nächsten Wachstumsschritt benötigen wir Finanzierungsmodelle, die unsere operative Skalierung unterstützen und zugleich institutionellen Investoren gerecht werden“, sagt

Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus

. „FINEXITY bringt genau diese Kapitalmarktexpertise mit und strukturiert und platziert asset- und cashflow-basierte Finanzierungen mit exzellentem Know-how und großem Netzwerk.“

Das FINEXITY Capital Markets Team hat bereits über 100 Anleihe-Transaktionen als Lead Manager begleitet und verfügt über ein breites Netzwerk im Retail- und professionellen Investorenumfeld. Über die FINEXITY-Plattform besteht Zugang zu rund 14.000 registrierten Anlegern – auch aus dem Sparkassen und Volksbanken-Umfeld. Darüber hinaus kann im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern – einschließlich der Effecta GmbH und deren angebundenen Vermittlernetzwerk – ein erweitertes Investorenumfeld adressiert werden, das insgesamt über 70.000 weitere Anleger umfasst. In der Kombination entsteht damit ein bedeutendes deutsches Retail-Investorennetzwerk, das auch zur weiteren Steigerung der Marktvisibilität der Circus-Aktie beitragen kann.

Mit der Partnerschaft mit Circus positioniert sich FINEXITY über den Handelsplatzbetrieb hinaus als integrierter Capital-Markets-Partner für

Asset-backed Finanzierungen

,

der wachstumsstarke Unternehmen bei der Strukturierung und Platzierung kapitalmarktbasierter Finanzierungslösungen unterstützt.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Robotik und KI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

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