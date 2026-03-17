EQS-News: Lucid stellt seine kommende MidsizePlattform vor, kündigt neue wiederkehrende Einnahmequellen an und skizziert einen konsequenten Weg zur profitablen Skalierung

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Lucid stellt seine kommende MidsizePlattform vor, kündigt neue wiederkehrende Einnahmequellen an und skizziert einen konsequenten Weg zur profitablen Skalierung



17.03.2026 / 10:55 CET/CEST

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Die vielschichtige Strategie zur Erreichung der Rentabilität umfasst: Erweiterte Umsatzströme in den Bereichen Software und Mobilität, Skaleneffekte in der Fertigung, eine konsequente Kapitalallokation sowie erhebliche Kostensenkungen bei den Materialkosten

Das Unternehmen gab wichtige technische und strategische Details zu seiner kommenden Midsize-Plattform bekannt, die segmentführende Funktionen bei verbesserter Fertigungseffizienz und geringeren Kosten bietet

Die Plattform umfasst drei Modelle, wobei die ersten beiden Lucid Cosmos und Lucid Earth sind

Hervorgehoben wurden fortgeschrittene Gespräche mit Uber zur Fertigstellung einer Vereinbarung über den Einsatz von Fahrzeugen auf Basis der Midsize-Plattform von Lucid in einem Umfang, der dem des Gravity-Robotaxi-Programms entspricht, mit der Absicht, diesen Umfang im Laufe der Zeit auszuweiten

Vorstellung von Lunar, einem speziell angefertigten Robotaxi-Konzept auf Basis der Midsize-Plattform

Der neue Atlas-Antrieb baut Lucids Führungsposition im Bereich Effizienz weiter aus und senkt gleichzeitig die Kosten

NEWARK, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute eine umfassende Finanz- und Produktstrategie bekannt, die darauf abzielt, das Geschäft auszubauen, den Weg zur Rentabilität und zu einem positiven freien Cashflow zu beschleunigen sowie die technologische Führungsposition auf volumenstärkere Premium-Segmente des globalen Automobilmarktes auszuweiten.

Auf dem Lucid Investor Day in New York stellte das Unternehmen die wichtigsten technischen und strategischen Aspekte seiner kommenden Midsize-Plattform vor und präsentierte seinen Elektroantrieb der nächsten Generation, den Atlas. Lucid gab zudem einen Ausblick auf geplante Software- und Technologie-Updates, darunter einen KI-Assistenten für das Fahrzeug sowie seine Roadmap für autonomes Fahren, und bekräftigte seine Strategie, Software und Dienstleistungen im Zuge der Skalierung zu monetarisieren.

Lucid hob zudem den weiteren Ausbau seiner strategischen Partnerschaft mit Uber hervor, da die Unternehmen derzeit eine Vereinbarung über den Einsatz von Fahrzeugen auf Basis der Lucid-Midsize-Plattform in einem Umfang abschließen, der dem des Gravity-Robotaxi-Programms entspricht, wobei eine schrittweise Ausweitung beabsichtigt ist.

Zusammengenommen stellen diese Ankündigungen einen entscheidenden Meilenstein für Lucid dar, während das Unternehmen seine Technologieführerschaft und seinen radikalen Effizienzansatz nutzt, um die kurzfristige Umsetzung zu stärken und seinen Weg zur Rentabilität und zur Generierung von freiem Cashflow zu beschleunigen.

„Lucid hat seine Fähigkeiten bereits durch seine technologische und produktbezogene Führungsrolle unter Beweis gestellt", sagte Marc Winterhoff, Interim-Geschäftsführer bei Lucid. „Wir bleiben der DNA der Produkte und Technologien von Lucid weiterhin treu, setzen jedoch auf größere Skaleneffekte, Kapitaleffizienz und Kostendisziplin sowie eine deutliche Kostensenkung, um ein erfolgreiches Unternehmen mit einem klaren und glaubwürdigen Weg zu Rentabilität und freiem Cashflow zu schaffen – gestützt auf das, was wir derzeit umsetzen, und auf das, was wir für die Zukunft aufbauen."

„Für uns ist Lucid ein wichtiger strategischer Partner bei der raschen weltweiten Einführung autonomer Fahrzeuge", sagte Dara Khosrowshahi, Geschäftsführer von Uber. „Die unübertroffene Effizienz von Lucid, die für autonomes Fahren ausgelegten Fahrzeugarchitekturen und der kundenorientierte Ansatz geben uns die Zuversicht, dass wir gemeinsam autonome Mobilität auf globaler Ebene verwirklichen können."

Lucid stellte außerdem Lunar vor, ein speziell entwickeltes zweisitziges Robotaxi-Konzept auf Basis der Midsize-Plattform, das darauf ausgelegt ist, Effizienz, Auslastung und die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer zu maximieren. Obwohl sich Lunar noch in der Konzeptphase befindet, verdeutlicht es das Potenzial der Midsize-Plattform des Unternehmens für künftige autonome und kommerzielle Anwendungen.

Ein Weg zur Rentabilität: Basierend auf kurzfristiger Umsetzung und skalierbarem Wachstum

Lucid betonte, dass seine Strategie auf der Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen beruht. Im Jahr 2026 konzentriert sich das Unternehmen darauf, Lucid Gravity weiter auszubauen, seine globale Marktpräsenz zu erweitern, das Softwareangebot und die Dienstleistungen weiterzuentwickeln sowie Initiativen zur Senkung der Materialkosten und zur Steigerung der Produktionseffizienz voranzutreiben, während gleichzeitig eine strenge Disziplin bei der Kapitalallokation gewahrt bleibt, um den Weg zu einem positiven freien Cashflow zu verkürzen.

Lucid skizzierte die wichtigsten Hebel, die diesen Wandel vorantreiben: i) eine Midsize-Plattform, um den adressierbaren Markt und die Absorption der Fixkosten deutlich zu steigern; ii) radikale Effizienzsteigerungen in Entwicklung und Fertigung, um die Stücklistenkosten sowie die Arbeits- und Kapitalintensität, einschließlich der Batterie, zu senken; iii) diversifizierte Einnahmequellen, darunter Software, Dienstleistungen, Plattformlizenzen, Partnerschaften im Bereich Robotaxi und autonome Fahrtechnik; sowie (iv) kapitaleffiziente Partnerschaften, insbesondere im Bereich Robotaxi und bei der Vergabe von Plattformlizenzen.

„Die technologische Führungsposition von Lucid steht nun in vollem Einklang mit einem Geschäftsmodell, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagte Taoufiq Boussaid, Finanzvorstand bei Lucid. „Während die Midsize-Plattform die Wirtschaftlichkeit pro Einheit mittelfristig grundlegend verbessert, werden die kurzfristigen Fortschritte durch den Ausbau von Gravity, einen disziplinierten Kapitaleinsatz und diversifizierte Einnahmequellen vorangetrieben, die unseren Weg zu nachhaltiger Rentabilität und einem positiven freien Cashflow beschleunigen."

Lucid Cosmos und Lucid Earth erweitern „Compromise Nothing" (Keine Kompromisse) auf volumenstarke Premium-Segmente

Die neue Midsize-Plattform von Lucid wurde von Grund auf neu entwickelt, um in diesem Segment führende Fahrzeuge zu einem erschwinglicheren Preis – beginnend bei unter 50.000 US-Dollar – anzubieten, ohne dabei Abstriche bei Reichweite, Effizienz, Leistung und Fahrspaß zu machen, die die Marke Lucid auszeichnen.

Der Lucid Cosmos ist ein SUV, der für Kunden entwickelt wurde, die außergewöhnliche Effizienz, Geräumigkeit und Leistung suchen. Der Lucid Earth ist ein SUV, der die für das Unternehmen charakteristische Fahrdynamik und Effizienz in ein Modell überträgt, das sich an Kunden mit einem besonders abenteuerlustigen Geist richtet. Lucid wird zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten zu einem dritten Midsize-Modell für Privatkunden bekannt geben.

„Wir sind im Bereich Midsize keine Kompromisse in Bezug auf die Besonderheiten von Lucid eingegangen, wir haben es skaliert", sagte Derek Jenkins, Senior-Vizepräsident für Design und Marke bei Lucid. „Diese Fahrzeuge zeichnen sich durch das unverkennbare Design und die Fahrdynamik von Lucid aus und verfolgen gleichzeitig einen radikal einfacheren und effizienteren Ansatz in Bezug auf Fertigung und Kosten."

Die Midsize-Plattform baut ihre Führungsposition im Bereich Effizienz weiter aus und senkt gleichzeitig die Kosten

Lucid betonte, dass Effizienz nach wie vor das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Unternehmens sei, nicht nur als Vorteil für die Kunden, sondern auch als struktureller Geschäftsvorteil. Dank branchenführender, weltweit unübertroffener Effizienz lässt sich die erforderliche Reichweite mit deutlich kleineren Batteriepacks erzielen – ein entscheidender Vorteil, da diese etwa 30 bis 40 % der Kosten eines Elektrofahrzeugs ausmachen.

„Unsere Effizienzführerschaft schlägt sich bei unserer Midsize-Plattform direkt in Kostenführerschaft nieder", sagte Emad Dlala, Senior-Vizepräsident für Technik und Software bei Lucid. „Kleinere Batterien, weniger Bauteile und eine engere Integration bedeuten geringere Kosten, eine bessere Leistung und ein überragendes Kundenerlebnis – und das alles gleichzeitig."

Das Herzstück der Midsize-Plattform ist Atlas, der neue Elektroantrieb von Lucid. Atlas treibt den integrierten Effizienzansatz von Lucid durch ein kleineres, leichteres und einfacheres Design voran, das sich durch identische Gehäuse und Halterungen für Vorder- und Hinterachse auszeichnet, um die Skalierbarkeit der Fertigung und die Kosteneffizienz zu verbessern.

Lucid hob zudem seine radikal vereinfachte Philosophie der fertigungsorientierten Konstruktion hervor, zu der beispielsweise der Verzicht auf herkömmliche Türrahmenleisten gehört. Dadurch lassen sich die Anzahl der Bauteile, die Montagezeit und die Kosten reduzieren, während gleichzeitig ein klareres, eleganteres Außendesign entsteht.

„Indem Lucid das gesamte Fahrzeug als ein integriertes System konzipiert hat, hat das Unternehmen die Messlatte für Elektrofahrzeuge höher gelegt", sagte Winterhoff. „Im Bereich Midsize führt derselbe Ansatz zu erstklassigen Produkten und einem skalierbaren, profitablen Geschäftsmodell, dank dem unsere Fahrzeuge in der Lage sind, im großen Maßstab mit Verbrennungsmotoren betriebenen Alternativen zu konkurrieren und sich gegen diese durchzusetzen."

Informationen zur Lucid Group

Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) ist ein Technologieunternehmen, das durch Innovation außergewöhnliche Mobilitätserlebnisse schafft, um die Welt voranzubringen. Die preisgekrönten Fahrzeuge des Unternehmens basieren auf Lucids firmeneigener Technologie und softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen und bringen Lucids „Compromise Nothing™"-Ansatz in die Premiumsegmente des globalen Automobilmarktes. Lucid entwirft und entwickelt seine Produkte im eigenen Haus und fertigt sie in seinen vertikal integrierten Werken in Arizona und Saudi-Arabien. Dies ermöglicht kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Fahrzeuge, Software sowie fortschrittliche Fahrerassistenz- und Autonomiefunktionen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe-Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „schätzen", „planen", „projizieren", „prognostizieren", „beabsichtigen", „werden", „sollen", „erwarten", „antizipieren", „glauben", „anstreben", „anvisieren", „fortsetzen", „könnten", „können", „dürfen", „möglich", „potenziell", „vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen von Lucid hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem eine positive Bruttomarge und ein positiver freier Cashflow erreicht werden, zum Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Uber, zur Erweiterung der Einnahmequellen, zur künftigen Leistungsfähigkeit der neuen Atlas-Antriebseinheit, zu den Einzelheiten und Einstiegspreisen der Midsize-Fahrzeuge, zum kommenden dritten Midsize-Modell für Endkunden, zum Lunar-Robotaxi-Konzept sowie zur Strategie von Lucid. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Investoren nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Faktoren, die im Warnhinweis und unter den Risikofaktoren in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in nachfolgenden Zwischenberichten auf Formular 8-K sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird, erörtert werden. Sollte sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Lucid derzeit nicht kennt oder die Lucid derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern werden. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Lucid zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

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